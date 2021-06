Baby-News bei Meghan und Harry! Am Freitag ist ihre gemeinsame Tochter Lilibet Diana auf die Welt gekommen. Jetzt reagiert auch die Royal Family auf den Familienzuwachs.

Die Royals meldeten sich auf ihrem offiziellen Instagram-Account zu Wort und gratulierten dem Paar zur Geburt seiner Tochter.

So reagiert die Royal Family auf die Geburt von Lilibet Diana

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am Freitag kam ihre gemeinsame Tochter Lilibet Diana auf die Welt, wie das Paar via Instagram mitteilte. “Am 4. Juni wurden wir mit der Ankunft unserer Tochter Lili gesegnet. Sie ist mehr, als wir uns jemals hätten vorstellen können, und wir bleiben dankbar für die Liebe und die Gebete, die wir aus der ganzen Welt verspürt haben”, schreibt das Paar auf Instagram. Natürlich lassen auch Glückwünsche nicht lange auf sich warten.

Neben zahlreichen Glückwünschen von Fans und Freunden gratuliert auch die Royal Family dem Paar zur Geburt seiner Tochter. “Herzlichen Glückwunsch an den Herzog und die Herzogin von Sussex zur Geburt von Lilibet Diana! Die Königin, der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall sowie der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich über die Nachricht”, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals. Lilibet ist bereits der 11. Urenkel der Queen.

Prinz William und Herzogin Kate meldeten sich auch noch einmal auf ihrem eigenen Instagram-Account zu Wort. Mit einem zuckersüßen Schwarz-Weiß-Bild der jungen Familie gratulieren sie Meghan und Harry zur Geburt ihrer Tochter. Auf dem Foto ist Meghan noch schwanger und hält ihren Sohn Archie in den Armen. “Wir alle freuen uns über die erfreuliche Nachricht von der Geburt von Baby Lili. Herzlichen Glückwunsch an Harry, Meghan und Archie”, schreiben William und Kate zu dem Bild.

Meghan und Harry verkünden Geburt ihrer Tochter

Lilibet kam am Freitag (4. Juni) um 11:40 Uhr im Cottage Hospital in Santa Barbara in Kalifornien zur Welt, wie Meghan und Harry via Instagram mitteilten. Mutter und Kind seien gesund und hätten sich bereits zu Hause eingelebt, heißt es weiter. In dem offiziellen Statement bedankt sich das Paar außerdem für die zahlreichen Glückwünsche: “Am 4. Juni wurden wir mit der Ankunft unserer Tochter Lili gesegnet. Sie ist mehr, als wir uns jemals hätten vorstellen können, und wir bleiben dankbar für die Liebe und die Gebete, die wir aus der ganzen Welt verspürt haben. Vielen Dank für Ihre anhaltende Freundlichkeit und Unterstützung in dieser ganz besonderen Zeit für unsere Familie”.

Nach ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie zogen Prinz Harry und die ehemalige US-Schauspielerin vergangenes Jahr in die USA. Erst kürzlich hatte das Paar in einem Interview mit US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey die zweite Schwangerschaft bekannt gegeben.