Es gibt Menschen, die sich einfach mit nichts zufrieden geben und immer darauf hoffen, dass doch noch etwas Besseres daherkommt. Vor allem, wenn es um den richtigen Partner geht können manche extrem wählerisch sein. Klar ist es wichtig genau zu wissen was man will und was nicht. Dennoch neigen manche dazu, viel zu hohe Ansprüche zu haben und deshalb können sie sich auf niemanden so richtig einlassen.

Dass man extrem wählerisch und perfektionistisch ist, hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen. Vor allem diese drei Tierkreiszeichen tun sich bei der Partnersuche total schwer und stehen sich dabei wegen ihrer hohen Ansprüche auch schon mal selbst im Weg.

Jungfrau

Die Jungfrau weiß ganz genau, was sie will. Sie hat immer einen Plan parat und schon eine genaue Vorstellung davon im Kopf, wie gewisse Dinge und Situation ablaufen sollen. Dasselbe gilt für den Partner an ihrer Seite. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die der perfekte Partner für die Jungfrau unbedingt haben muss. Kompromisse einzugehen fällt diesem Sternzeichen extrem schwer und deshalb fallen potentielle Partner auch schnell mal durch den Love-Check der Jungfrau sobald nur eines ihrer Kriterien nicht erfüllt ist. Und das können schon Kleinigkeiten sein. Damit die Jungfrau die große Liebe finden kann, sollte sie sich lieber nochmal genauer darüber Gedanken machen, was sie wirklich will und welche Kompromisse sie eingehen könnte.

Zwillinge

Zwillinge lieben Abenteuer und Abwechslung. Den perfekten Partner an ihrer Seite zu finden ist für sie fast unmöglich. Denn dieses Sternzeichen braucht ständig neue Reize und will immer wieder neue Action erleben. In Beziehungen langweilen sich Zwillinge schnell, weil sie permanent auf der Suche nach noch mehr Spaß und Abwechslung sind. Sie denken leider viel zu oft darüber nach, ob nicht doch noch etwas Besseres daher kommen könnte und sind bei der Partnersuche deshalb extrem wählerisch.

Schütze

Auch der Schütze ist ziemlich wählerisch, wenn es um die Partnersuche geht. Denn dieses Sternzeichen liebt die Freiheit und lässt sich nur ungern von jemandem einschränken. Beziehungen fühlen sich für den Schützen oft als beklemmend und einengend an. In seinen Augen erleben Menschen, die in Beziehungen sind viel zu wenig und genießen das Leben nicht richtig. Deshalb geht er lieber gar keine ernste Partnerschaft ein. Hin und wieder einen Menschen an seiner Seite zu haben, an den er sich auch mal anlehnen kann findet er zwar gut, es fällt ihm aber extrem schwer sich vorzustellen länger mit jemandem zusammen zu sein. Doch auch der freiheitsliebende Schütze wird eines Tages merken, dass Beziehung auch richtig locker und schön sein können.