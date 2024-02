Musicalfans aufgepasst: 2024 wird euer Jahr! Denn schon im November kommt mit „Wicked“ eines der größten Musicals aller Zeiten auf die Kinoleinwände. Jetzt gibt es auch schon den ersten Trailer zum Film.

Mit dabei sind unter anderem Ariana Grande, Cynthia Erivo und Jonathan Bailey.

„Wicked“: Darum geht es in dem Musical

Elphaba und Glinda sind zwei Charaktere, die wohl die meisten Musicalfans kennen. Denn „Wicked“ – das Musicalprequel zu „Der Zauberer von Oz“ – begeistert seit Jahrzehnten Musicalfans und gilt als einer der absoluten Klassiker des Genres. Zur Erinnerung: Das Musical erzählt die Geschichte von der privilegierten Glinda und der oft missverstandenen Elphaba, die in der Schule ungleiche Freundinnen werden. Als die beiden jedoch dem Zauberer von Oz begegnen, wird ihre Freundschaft auf eine Probe gestellt und beide entscheiden sich für sehr unterschiedliche Lebenswege: Aus Glinda wird die gute Hexe; Elphaba wird die böse Hexe des Westens. Untermalt wird die Geschichte von Songs wie „Defying Gravity“, „Popular“ und „The Wizard And I“.

2024 kommt dieser Klassiker jetzt auch auf die Kinoleinwände. Denn „Wicked“ wird zum zweiteiligen Kinoblockbuster! Glinda wird dabei von Ariana Grande verkörpert, Cynthia Erivo übernimmt die Rolle der Elphaba. Beim diesjährigen Super Bowl bekamen Fans jetzt einen ersten Einblick in den Film – denn der erste Trailer wurde veröffentlicht.

Fans feiern ersten Trailer

Im ersten Trailer bekommen wir schon die ersten Stars zu sehen – und auch zu hören. Denn in dem einminütigen Clip hören wir schon erste Textzeilen von „Defying Gravity“. Online reichen diese kurzen Snippets schon für jede Menge Euphorie aus. Denn in den Sozialen Medien feiern viele den Teaser und betonen, wie gerne sie den Cast jetzt schon haben. Vor allem Superstar Ariana Grande wird in den Kommentaren schon eifrig als „Pink Princess“ gelobt.

Und auch der kurze Teaser von Cynthia Erivos „Defying Gravity“ lässt online Herzen höher schlagen. „OMG Cynthias ‚Defying Gravity‘-Riff am Ende?!?! Ich kann den Film nicht erwarten“, schreibt etwa ein Fan auf X. Ob die Musicalverfilmung mit dem Boradway-Original mithalten kann, lässt sich jetzt aber natürlich noch nicht sagen. Teil eins der Verfilmung startet hierzulande am 28. November im Kino.