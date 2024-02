Der Valentinstag steht vor der Tür! Ihr braucht noch ein Geschenk für euren Liebsten oder eure Liebste? Dann haben wir hier ein paar Last Minute Ideen für euch!

Mit diesen Kleinigkeiten zaubert ihr eurem Partner oder eurer Partnerin garantiert ein Lächeln ins Gesicht!

Valentinstag: 5 Last Minute Geschenke

Zum Tag der Liebe müssen es keine großen, überteuerten Geschenke sein – auch mit Kleinigkeiten zeigt ihr, dass ihr an eure Liebsten denkt!

1. Ein gutes Buch

Über ein gutes Buch freut sich doch bestimmt jede:r! Wenn das ganze auch noch einen nachhaltigen Twist hat, umso besser! Unser Tipp für den Valentinstag: eine literarische Liebeserklärung in Form eines Buches aus zweiter Hand. Da schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Online-Plattform Bookbot schenkt Büchern ein zweites Leben. Dort findet ihr tolle Liebesromane oder zum Beispiel romantische Lyrik.

2. Süße Schoki

Liebe geht bekanntlich durch den Magen! Und wenn’s dann auch noch Schoki ist, schlagen unsere Herzen gleich noch höher! Unsere Schokolade of choice: Die neuen „Tasty Vibes“ von Ritter Sport. Die drei neuen Sorten „Funky White Lemon“, „Chill out Creamy Milk“ und „Groovy Crunchy Brezel“ sind von verschiedenen Musikrichtungen inspiriert und schmecken wirklich richtig lecker (von der Redaktion getestet und für mehr als gut befunden! :D). Pro Tipp für Romantiker:innen: Zu Hause eine Dance-Session starten und beim Schoki-Verkosten zu zweit das Tanzbein schwingen!

Bild: Ritter Sport

3. Gemeinsames Frühstück

Zeit zu zweit kann man auch einfach gemütlich zu Hause bei gutem Frühstück genießen! Ein voll gedeckter Tisch, guter Kaffee – und vielleicht ein Strauß Blumen als Überraschung? Klingt doch super! Was dabei auf keinen Fall fehlen darf: ein gutes Glas Marmelade! Unser Tipp: Das eigens für den Valentinstag kreierte Rosenblütengelee von Staud’s! Online, sowie im Staud’s Pavillon am Brunnenmarkt und bei Meinl am Graben erhältlich.

4. Romantischer Spaziergang im Tiergarten

Wie wär’s mit einem gemeinsamen Ausflug? Süßes Ziel: Der Tiergarten Schönbrunn! Dort gibt’s am Valentinstag für Paare nicht nur zwei Eintrittskarten zum Preis von einer um 27 Euro, sondern auch noch eine einstündige kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere. Die Führung findet um 14 Uhr statt. Treffpunkt: Infocenter, Kasse Hietzing. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Alle Infos gibt’s hier!

5. Auszeit im Spa

Ihr wolltet euch schon lange mal wieder eine gemeinsame Auszeit gönnen? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür! Wie wär’s mit einem entspannten Tag in der Therme oder einem Spa? Unser Lieblings-Wellness-Hotspot: Das Loisium Wine & Spa Hotel Langenlois! Alle Infos rund um Specials zum Valentinstag findet ihr hier! Übrigens auch ein heißer Tipp: Gents Eve & Pink Eve powered by miss – für alle, die Galentinesday mit Friends feiern wollen!