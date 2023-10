Der Traum von der Selbstständigkeit wirkt unmöglich? Nicht mehr lange! Denn am miss Gründerinnentag am 3. November werden in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien alle Fragen zum Thema geklärt und ihr bekommt die wichtigsten Tools und Tricks, um selbst zu gründen.

Mit dabei sind auch der Gründer der PR-Agentur Good AF, Andreas Frießnegg, und Alina Heiner, Gründerin der Social Media und Influencer Agentur maven. Sie beantworten uns schon vor dem miss Gründerinnentag einige Fragen zum Thema Selbstständigkeit!

Wie finde ich meine Nische/meine Idee?

Andreas Frießnegg: Ich glaube es ist wichtig, mit Leidenschaft hinter dem zu stehen, was man machen möchte! Und sich Gedanken machen, worin man wirklich gut ist, was sind meine USPs?

Alina Heiner: Finde den Sweet Spot zwischen dem, was du gerne, und dem was du gut machst. Und: tausch dich aus, hab keine Angst, deine Ideen zu teilen und Feedback einzuholen – du kannst dadurch nur profitieren.

Was hättest du gerne gewusst, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist?

Andreas Frießnegg: Wie wenig Hilfestellung es gibt, bzw. dass man sich fast alles selbst erfragen und beibringen muss.

Alina Heiner: Vieles lernt man nur durchs Tun. Es ist eine Stärke, sich Unterstützung zu holen.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Andreas Frießnegg: Zahlungen! Wenn man wie ich aus langjährigen Angestelltenverhältnissen kommt, ist es eine ganz schöne Umstellung, dass plötzlich gefühlt alles und jede:r Geld von einem möchte! 😀

Alina Heiner: Es ist kein Entgegenkommen, dass die SVA in den ersten 3 Jahren „nett“ ist. Its a scam.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Andreas Frießnegg: Kurz traurig und wütend sein, analysieren woran es lag und dann als Learning verbuchen und weitermachen.

Alina Heiner: Kurz selbst bemitleiden, aber dann hinsetzen, nachdenken wie ich es beim nächsten Mal anders machen kann – und weitermachen.

Was sind deine Learnings?

Andreas Frießnegg: Connections, Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen sind bei der Selbstständigkeit die halbe Miete.

Alina Heiner: Es ist ein schlechter Tag, kein schlechter Job.

Ein Satz, den du deinem Pre-Gründungs-Ich gerne mit auf den Weg geben möchtest

Andreas Frießnegg: Bitte mach dich selbstständig so schnell du kannst. Du wirst nicht gern fremdbestimmt. 😉

Alina Heiner: Die anderen wissen es nicht immer besser, nur weil sie es mit mehr Selbstvertrauen sagen.

Du willst auch beim miss Gründerinnentag dabei sein? HIER geht’s zur Anmeldung!