Überraschendes Geständnis: Will Smith und Jada Pinkett Smith sind getrennt – und das bereits seit sieben Jahren! Das heimliche Liebesaus verriet die 52-Jährige jetzt in ihrem neuen Buch „Worthy“, das am 17. Oktober erscheint.

Das bedeutet, dass das Hollywood-Paar bereits während der berühmt-berüchtigten Oscar-Ohrfeige getrennt war.

Will Smith und Jada Pinkett Smith seit 2016 getrennt

Über die Ehe von Will und Jada Pinkett Smith kursieren bereits seit einigen Jahren die unterschiedlichsten Gerüchte. Mal hieß es, sie würden sich scheiden lassen, mal, dass beide untreu waren und dann, dass sie eine offene Ehe führen. In ihrer eigenen Talkshow „Red Table Talk“ verrieten die beiden dann zahlreiche pikante Details ihrer Ehe. So soll Jada früher mal eine Affäre mit Sänger August Alsina gehabt haben. Und auch, dass beide das Wort „Treue“ etwas ausgedehnter ansehen, war immer mal wieder Thema in der Show.

Doch jetzt kommt die große Überraschung: Die Smiths sind eigentlich schon seit 2016 getrennt! Das Liebes-Aus konnten die beiden über sieben Jahre lang geheim halten. Jetzt ist für Jada offenbar der Zeitpunkt gekommen, an dem sie Klartext spricht. Denn am 17. Oktober erscheint ihr neues Buch „Worthy“, in dem sie die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gibt. In einem Interview mit NBC verriet die 52-Jährige, dass sie und Will seit Jahren „völlig getrennte Leben“ führen.

Oscar-Ohrfeige: „Warum ist Will wütend?“

Der Zeitpunkt der Trennung kommt für viele überraschend, nachdem sich das Ehepaar 2022 noch gemeinsam auf der Oscar-Gala gezeigt hat. In diesem Jahr kam es auch zu dem Ohrfeigen-Eklat auf der Bühne. Denn während Moderator Chris Rock einen Witz über Jadas Krankheit, kreisrunden Haarausfall, machte, stürmte Will auf die Bühne und verpasste Chris einen heftigen Schlag ins Gesicht.

In „Worthy“ widmete Jada dem Skandal ein ganzes Kapitel, wie mehrere US-Medien berichten. Darin schildert sie ihre Sicht der Dinge. „Wir hatten getrennte Leben geführt und waren als Familie da, nicht als Ehemann und Ehefrau“, schreibt die 52-Jährige. Anfangs habe sie gedacht, die Attacke auf Rock sei ein geplanter „Sketch“ gewesen. Doch als sie schließlich bemerkt habe, dass die Lage ernst war, habe sie sich gefragt: „Warum ist Will so wütend?“.

Keine Scheidung in Planung

Wie Jada weiter erzählt, seien die beiden Schauspieler zwar getrennt, jedoch nicht geschieden. Eine Scheidung stehe in nächster auch nicht am Plan. Dennoch sei eine erneute Liebesbeziehung zwischen ihr und dem 55-Jährigen ausgeschlossen. Dann verriet sie auch den Grund, weshalb die Trennung so lange ein Geheimnis blieb. Jada sei „einfach noch nicht bereit“ gewesen und musste sich selbst noch klar darüber werden, wo genau ihre Ehe mit Will stand.

Im Jahr 1994 haben sich Will und Jada während der Dreharbeiten zu der Kultserie „Der Prinz von Bel Air“ kennengelernt. Drei Jahre später folgte die Hochzeit. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die ebenfalls im Schauspielbusiness sowie musikalisch tätig sind: den 25-jährigen Jaden und die 22 Jahre alte Willow.