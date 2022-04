Spätestens nach der diesjährigen Oscarverleihung dürfte die Krankheit Alopecia – also kreisrunder Haarausfall – wohl vielen ein Begriff sein. Nun verrät die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou, dass auch sie unter dieser Erkrankung leidet.

In einem Interview sprach Eva Benetatou jetzt ganz offen darüber, wie sie sich mit der Krankheit fühlt.

Eva Benetatou leidet wie Jada Pinkett Smith an Alopecia

Bei den diesjährigen Oscars sorgte der kahl rasierte Kopf von Jada Pinkett Smith für den Skandal des Abends. Genauer gesagt sorgte ihr Mann Will Smith für großes Drama. Der Comedian Chris Rock witzelte über Jadas Frisur und kassierte für den geschmacklosen Scherz eine heftige Ohrfeige von Will. Jada selbst machte nie ein großes Geheimnis aus ihrer Krankheit. Sie leidet an Alopecia areata – also kreisrundem Haarausfall, der leider auch nicht heilbar ist. Nun gesteht Eva Benetatou gegenüber der Zeitung Bild, dass auch sie unter der Erkrankung leidet.

„Ich bin in der Öffentlichkeit unsicher, achte ständig auf die kahle Stelle und versuche sie zu vertuschen„, offenbart die Ex-„Bachelor“-Kandidatin. Eva verriet auch, dass Stress kahle Stellen an ihrem Kopf größer werden ließe. Nach ihrer Trennung von Chris Broy – und nun als alleinerziehende Mutter hat sie von dem vermutlich nicht gerade wenig.

„Ich habe Angst, dass das wieder schlimmer wird, dabei werde ich kommende Woche 30“, verrät die TV-Bekanntheit. Dennoch spricht die 29-Jährige nun offen über die Krankheit und ihre Ängste. „Es hat mich wirklich überrascht, wie viele Frauen darunter leiden“, so der Reality-TV-Star.

Eva erhofft sich Besserung durch Eigenbluttherapie

Sie erzählt außerdem, dass sie trotz der Diagnose Hoffnung hat. Zur Taufe ihres Sohnes in vier Wochen möchte Eva „mit vollem Haar strahlen“. Damit das gelingt, habe sie sich für eine Eigenbluttheraphie entschieden. Bei einem Schönheits-Doc in Bremen habe die 29-Jährige außerdem erfahren, dass sie nicht die Einzige mit diesem Problem sei: „Es hat mich überrascht, wie viele Frauen darunter leiden“, erklärt Eva weiter.

Eva ist im Sommer 2021 das erste Mal Mutter geworden. Ihr kleiner Sohn George Angelos ist nun ihr ganzes Glück. Allerdings war nicht immer alles Sonnenschein: Kurz nach Verkündung der Schwangerschaft haben Eva und ihr damaliger Partner Chris Broy sich getrennt. „Ich bin nicht mehr so flexibel wie früher. Seit seiner Geburt ist mein Leben einfach ein anderes. In den letzten drei Jahren habe ich viel abbekommen – jetzt blicke ich anders aufs Leben und verfolge neue Ziele!“.