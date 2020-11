Nicht alles im Leben fällt einem in den Schoß. Manchmal muss man für das, was man wirklich möchte, lange und hart kämpfen. Das benötigt viel Willenskraft und vielleicht auch ein bisschen Dickköpfigkeit. Manchen Sternzeichen wurde diese sogar in die Wiege gelegt.

Diese Tierkreiszeichen sind extrem hartnäckig:

Krebs

Der Krebs lässt sich von nichts und niemanden aufhalten. Hat er erst einmal ein Ziel ins Auge gefasst, arbeitet er Tag und Nacht darauf hin und lässt nicht locker. Wer sich dem Sternzeichen in den Weg stellt, bekommt seine schmerzhaften Scheren zu spüren. Obwohl der Krebs eigentlich ein sehr liebevoller und fürsorglicher Mensch ist, kann er ganz schnell unangenehm werden, wenn es darum geht seine Träume zu erfüllen.

Steinbock

Der Steinbock gibt niemals auf. Egal, was das Leben für das Tierkreiszeichen bereithält, es bleibt am Ball und arbeitet weiter daran voranzukommen. Egal ob er gerade für eine Prüfung lernt oder sich für seinen Traumjob bewirbt, der Steinbock lässt sich nicht beirren und gibt auch niemals auf. Schon von klein auf war das Sternzeichen extrem hartnäckig.

Stier

Der Stier ist ein absoluter Dickkopf. Alle müssen stets nach seiner Pfeife tanzen. Vor allem, wenn es um etwas geht, das dem Sternzeichen sehr wichtig ist, wird es nie nachgeben, komme, was wolle. Der Stier ist außerdem sehr geduldig und wirft nicht schnell das Handtuch. Hat er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt, zieht er es durch.

Löwe

Der Löwe ist ein echter Kämpfer. Das Sternzeichen liebt die Herausforderung und bringt sich selbst gerne an seine Grenzen. Ist es zu lange an einem Ort oder in ein und derselben Situation, wird ihm schnell langweilig. Hartnäckig sucht der Löwe nach neuen Abenteuern. Selbst, wenn es einmal schwierig werden sollte, gibt das Tierkreiszeichen nicht auf. Denn Leben bedeutet für ihn auch für das kämpfen, was ihn glücklich macht.