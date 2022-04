Es ist zwar erst April, doch der Sommer nähert sich bereits in großen Schritten. Und schon jetzt zeichnet sich laut Horoskop ab, welche Sternzeichen diesen Sommer die Zeit ihres Lebens haben werden. Vor allem drei Tierkreiszeichen dürfen sich über viel Glück in der warmen Jahreszeit freuen.

Für sie macht sich die harte Arbeit bezahlt und auch in Sachen Liebe scheint es für manche endlich bergauf zu gehen.

Steinbock

Für den Steinbock sieht es vor allem in Sachen Liebe im Sommer 2022 richtig gut aus. Das Glück ist jetzt ganz klar auf ihrer Seite und es erwartet sie eine große Überraschung. Wer in einer festen Partnerschaft ist, der denkt derzeit ziemlich viel über den nächsten Schritt und eine Verlobung nach. Diesen Sommer wird es endlich passieren! Aber auch Single-Steinböcke können sich auf eine große Portion Liebe im Sommer 2022 freuen. Endlich treffen sie die Person, mit der sie ihr Leben verbringen möchten und schweben während der warmen Jahreszeit auf Wolke 7.

Jungfrau

Die Jungfrau hatte in den vergangenen Wochen leider eine kleine Pechsträhne. Egal ob im Job oder beim Dating – bei diesen Sternzeichen ging vieles schief. Zeitweise wollte die Jungfrau am liebsten gar nicht mehr das Haus verlassen. Aber: Im Sommer 2022 wird tatsächlich alles besser! Vor allem beruflich! Das Erdzeichen bekommt ein unglaubliches Jobangebot und/oder eine Gehaltserhöhung! Zeit wird’s und die fleißigen Jungfrauen haben es wirklich mehr als verdient.

Krebs

Krebse wurden in den vergangenen Wochen leider immer wieder von Kummer geplagt. Doch je wärmer es wird, desto mehr verfliegen alle negativen Gedanken. Im Sommer kann das Sternzeichen dann laut Horoskop endlich einmal entspannen, ohne sich zu sorgen. Es wird alles so laufen, wie er sich das vorgestellt hat. Dafür muss der Krebs nur mehr Vertrauen in sich selbst haben! Sowohl im Job, als auch zwischenmenschlich, darf sich der Krebs auf viele Glücksmomente in den Sommermonaten freuen.