Weil ein Tourist trotz Coronavirus-Infektion durch den Kruger-Nationalpark in Südafrika reiste, droht ihm jetzt eine Anklage wegen versuchten Mordes.

Das teilte ein örtlicher Polizeisprecher heute mit.

In Südafrika reiste ein Tourist, trotz wissentlicher Coronavirus-Erkrankungen durch den Kruger-Nationalpark. Nun droht dem Touristen eine Anzeige wegen versuchten Mordes. Das kündigte ein Polizeisprecher bereits an: „Diese Person wird wegen versuchten Mordes angeklagt werden“, so Vishnu Naidoo laut Medienberichten.

Der Mann ist nun in Quarantäne. Welche Nationalität er hat, ist allerdings nicht bekannt.

3-wöchige Ausgangssperre

Ab Freitag (27. März) gilt auch in dortzulande eine strenge dreiwöchige Ausgangssperre. Zudem schließt die Regierung die Landesgrenzen und auch der Flugverkehr soll eingestellt werden. Viele ausländische Touristen setzen deshalb nun fest.