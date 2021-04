Eins steht fest: Wir alle müssen uns ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben entscheiden, in welche berufliche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen. Die einen entscheiden sich für eine Lehre, für andere wiederum steht ganz klar ein Studium im Fokus. Thank god, dass es in der heutigen Zeit um einiges einfacher ist, ein richtig cooles Studium zu finden. Einige Girlbosses unter euch sind aber noch unentschlossen in welche Richtung es gehen soll? We got you covered und stellen euch heute eine wahre Powerfrau und ihren Werdegang an der Montanuniversität Leoben vor. 💪

It’s your choice!

Was will ich eigentlich mal werden und in welchen Bereichen liegen meine Interessen? Solche Fragen werden uns natürlich noch unser ganzes Leben lang begleiten, bis wir unseren richtigen Weg einschlagen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch unsere Entscheidung, in welche Richtung wir gehen. Wollen wir etwas zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen? Liegen unsere Stärken eher im handwerklichen Bereich oder erfreuen wir uns daran, etwas Essenzielles zu erschaffen? Oder wollen wir auch mal im Ausland zusätzliche Erfahrungen sammeln? Das ist nur ein Teil an Fragen, mit denen wir gedanklich konfrontiert werden, wenn es um die Entscheidung geht, welche Richtung man einschlagen will.

via GIPHY

Studieren mit Nachhaltigkeitsfaktor

Was aber soll das jeweilige Studium auf lange Sicht bewirken? Immer wichtiger wird für junge Menschen, dass der gewählte Weg nicht nur spannend ist, sondern auch Sinn stiftet. Während viele von uns bereits im Privatleben auf Nachhaltigkeit setzen, bietet die Montanuniversität Leoben ebenfalls nachhaltige Studienrichtungen an. Auch das war einer der Faktoren, warum sich Hanna Plank-Bachselten für ihr Industrielogistik-Studium entschieden hat. Seit 2014 ist sie Master-Absolventin und Co-Founder sowie Creative Director des Schmuckunternehmens „Makaro“. Besonders spannend war für sie das breit gefächerte Themengebiet an der Montanuni, das von den technischen Grundlagen, über Betriebswirtschaftslehre bis hin zur Logistik geht. Insgesamt erwarten Studierende vier zukunftsorientierte und umweltbewusste Studienrichtungen, die allesamt ein Credo haben: Zukunft im Blick, Job in der Hand.

© Makaro

Die Welt ein bisschen besser machen!

Was aber hat nun die Montanuniversität Leoben mit der Erfolgsgeschichte von Schmuck-CEO Hanna Plank-Bachselten zu tun? A lot! 😎 Die Erfolgsstory hat nicht nur damit etwas zu tun, dass Hanna fast alle Bereiche ihrer Ausbildung, von den technischen Grundlagen bis hin zu Kenntnissen im Logistik und Supply Chain Management, im Laufe der Geschäftsgründung direkt anwenden konnte. Eines Tages wollte sie sich für eine bestandene Prüfung mit einem Schmuckstück belohnen. Reiner Goldschmuck sprengte ihr Budget und Modeschmuck wurde ihrem Qualitätsanspruch nicht gerecht. Hanna und ihrem Partner kam die Idee, aus dieser Lücke eine Chance zu machen. Aus diesem Gedanken entstand 2015 das Schmuckunternehmen „Makaro“. Jedes Makaro-Piece wird deshalb in passionierten Goldschmiedewerkstätten im Herzen Europas einzeln und von Hand angefertigt. Nachhaltig, bei fairer Entlohnung und in kleinen Mengen. Durch die Entwicklung ihrer Vergoldung verzichtet Makaro in der Herstellung auf giftige Chemikalien, die die Umwelt belasten können. We love! 💓

© Makaro

The future is ours!

Neuer Lebensabschnitt, viele Entscheidungen! Hannas Geheimtipp ist, dass man sich bei der Wahl der eigenen Ausbildung und auch bei generellen Entscheidungen, weniger auf den Kopf, als auf das eigene Gefühl zu verlassen. Nach der Matura hätte sie sich beispielsweise nie vorstellen können, wohin sie das Leben führen wird. Sie glaubt allerdings, wenn man seiner Passion folgt und die Dinge macht, die einen wirklich begeistern kommt der Erfolgt von ganz alleine. Was Erfolg für jede einzelne von uns dann wirklich bedeutet, bleibt jedem Girl selber überlassen. 😉 Also Ladys: Mit einem Klick rückt ihr eurem Traum schon ein Stückchen näher. Ihr müsst euch nur trauen!

via GIPHY