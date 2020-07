Manchen Menschen fällt das Entspannen überhaupt nicht schwer. Denn sie lassen sich ohnehin nie aus der Ruhe bringen und gehen Situationen, die mit Stress verbunden sind, oft und gerne aus dem Weg. Ihre ausgeglichene Art hilft ihnen dabei immer total locker zu sein. Vor allem diese Sternzeichen haben dabei überhaupt keine Schwierigkeiten.

Denn sie sind immer extrem entspannt und lassen sich nur schwer aus dem Konzept bringen.

Schütze

Der Schütze weiß, wie man entspannt. Er geht Verpflichtungen aus dem Weg und lässt sich auch von seinem Umfeld nie aus der Ruhe bringen. Zudem geht er Situationen, die einen hohen Stressfaktor haben, prinzipiell immer aus dem Weg. Denn für seine Entscheidungen nicht er sich immer sehr viel Zeit.

Waage

Die Waage ist der stärkste Ruhepol unter den Sternzeichen. Denn selbst in stressigen Situationen bewahrt sie stets einen kühlen Kopf. Zudem ist es ihre sehr wichtig, sich regelmäßig genug Zeit zu nehmen, um so richtig abschalten zu können. Aufgrund ihrer ausgeglichenen Art ist sie in ihrem Umfeld deshalb auch sehr beliebt.

Fische

Auch dieses Sternzeichen besitzt einen lockeren und entspannten Lebensstil. Denn aufgrund ihres verträumten Charakters haben Fische die Fähigkeit, sich nie aus dem Konzept bringen zu lassen. Ihre Freizeit nutzen sie deshalb auch oft, um dem Alltag zu entfliehen und sich von besonders stressigen Geschehnissen zu erholen.