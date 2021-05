Manche Menschen lieben es zu diskutieren und brechen wegen der banalsten Dinge einen Streit vom Zaun. Diese Eigenschaft hängt auch oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese Tierkreiszeichen provozieren immer Streit:

Krebs

Der Krebs ist meistens sehr zurückhaltend und unglaublich gefühlvoll. Doch bei diesem Sternzeichen kann die Stimmung auch von einer Sekunde auf die andere kippen und er wird unglaublich streitlustig. Dann macht der Krebs alles, um einen Streit zu provozieren. Vor allem bei seinen Freunden, wo er genau weiß, was sie auf die Palme bringt, drückt er dann die wunden Punkte und hofft auf eine Auseinandersetzung. Das Problem dabei: Er fühlt sich bei Streitereien schnell in die Ecke gedrängt und beleidigt. Dann wird das Sternzeichen sofort emotional und vermittelt seinem Gegenüber ein schlechtes Gewissen.

Skorpion

Der Skorpion mag Action und Abenteuer. Sobald ihm sein eigenes Leben zu langweilig wird, fängt dieses Sternzeichen schnell einen Streit an. Und daraus macht er eine regelrechte Kunst. Denn er schafft es, sogar bei den banalsten Themen Streit zu provozieren, wo anschließend niemand mehr genau weiß, wie die Auseinandersetzung überhaupt angefangen hat. Mit dieser Taktik verwirrt er seine Mitmenschen und geht aus einem Streit meistens als Sieger hervor. Warum er das alles macht? Der Skorpion braucht es, um sich selbst zu beweisen, dass er der Klügste im Raum ist.

Steinbock

Dem Steinbock hingegen passieren Streitereien meist unbeabsichtigt. Sein Kontrollzwang und seine sture Art treiben seine Mitmenschen in den Wahnsinn. Das Sternzeichen kann die Kritik aber gar nicht annehmen und reagiert eingeschnappt und höchst emotional auf eine Auseinandersetzung. Er fühlt sich sofort angegriffen und es artet immer in einem Streit aus. Sobald die Diskussion aber begonnen hat, feuert das Sternzeichen alle Gemeinheiten raus, die es zu bieten hat und merkt dabei nicht einmal, wie sehr das sein Gegenüber verletzt. Im Nachhinein weiß der Steinbock allerdings sich zu entschuldigen und ist auch nicht nachtragend.

Stier

Der Stier ist unglaublich stur und engstirnig. Wenn etwas oder jemand nicht in sein Weltbild passt, kommt das Sternzeichen damit gar nicht klar. Dann will er der Sache auf den Grund gehen und versucht dabei all seine Mitmenschen von seiner Meinung zu überzeugen. Er analysiert die Lage so lange, bis sich sein Umfeld davon provoziert fühlt und ein Streit vom Zaun bricht. Doch der Stier weicht keinen Millimeter von seiner Meinung ab, auch nicht, wenn er tatsächlich im Unrecht ist. Diese Eigenschaft macht ihm zum König des Streitens. Denn meistens gibt sein Gegenüber vor ihm auf und er geht als Sieger hervor.