Superstar Usher wollte seinen Auftritt beim Super Bowl offenbar ganz besonders feiern. Denn wie zahlreiche Medien berichten, ging es für den Sänger nach seinem Auftritt direkt vor den Traualtar.

Seine Mutter war Trauzeugin.

Usher hat geheiratet

Für Usher waren die vergangenen Tage wohl ein einziges Hoch. Zuerst veröffentlichte er sein neues Album „Coming Home“, dann zelebrierte er am Sonntag in der Super Bowl Halbzeitshow seine Karriere und kurz darauf läuteten offenbar auch noch die Hochzeitsglocken. Denn wie das „People“-Magazin berichtet, nutzten Usher und seine Lebensgefährtin Jennifer Goicoechea die Zeit in Las Vegas (wo der Super Bowl stattfand) offenbar auch, um sich das Jawort zu geben.

Viele Details zu der Hochzeit sind nicht bekannt; doch die wenigen Dinge, die schon durchgesickert sind, klingen wie ein richtiger Vegas-Traum. Die beiden gaben sich in einer kleinen Hochzeitskapelle im Freien das Ja-Wort; Ushers Mutter Jonetta Patton war laut „People“ die Trauzeugin.

Paar erstmals 2019 öffentlich gesichtet

„Wir können bestätigen, dass Usher und Jennifer Goicoechea den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht haben und am Sonntagabend in Las Vegas im Kreise ihrer Freunde und Familie geheiratet haben“, bestätigt ein Vertreter von Usher die Gerüchte. „Sie freuen sich beide darauf, ihre Kinder weiterhin gemeinsam in Liebe aufzuziehen und danken allen für die guten Wünsche.“ Offizielle Bilder von der Hochzeit gibt es noch nicht.

Usher und Jennifer sind bereits seit einigen Jahren ein Paar; im Herbst 2019 wurden sie erstmals küssend bei einem Konzert gespotted. 2020 bekamen sie ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter. 2021 folgte dann ein Sohn. Für Usher ist es bereits die dritte Ehe. Von 2007 bis 2009 war er mit Tameka Foster verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. 2015 heiratete er Grace Harry. Die beiden waren bis 2018 zusammen.

Vor seinem Auftritt beim Super Bowl schwärmte Usher übrigens von seiner Beziehung zu Jennifer und betonte: „Wenn man jemanden findet, von dem man weiß, dass sie eine großartige Partnerin ist, ist es natürlich eine Ehre und ein Vergnügen, das Leben mit jemandem teilen zu können, die es mit dir teilen will und dich liebt, so wie du bist“, so der 45-Jährige. Schon in dem Interview deutete er an, dass die Beziehung der beiden „ein Leben lang“ halten solle. „Es wäre nicht abwegig, wenn wir heiraten würden“, verriet er damals. Ob das vielleicht schon ein Hinweis auf die Vermählung nach dem Super Bowl war?