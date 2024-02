Für seine Performance in der Super Bowl Halbzeitshow zog Superstar Usher wirklich alle Register: Riesige Choreographien, Stargäste und ein Medley aus seinen größten Hits. Für einige Fans online fehlte jedoch eine ganz bestimmte Sache.

Denn online hofften viele auf einen speziellen Stargast!

Usher performt Super Bowl Halbzeitshow

Wenn wir eines über den Super Bowl wissen, dann, dass die Halbzeitshow jedes Jahr aufs Neue ein absolutes Spektakel wird. Nur die größten Superstars dürfen gerade einmal 13 Minuten lang ihr Best-Off präsentieren. Stars wie Beyoncé, The Weeknd und zuletzt Rihanna sorgten mit ihren Performances für virale Hits und unvergessliche Momente. Und in diesem Jahr wollte sich Superstar Usher der Herausforderung stellen.

Schon im Vorfeld sprach er darüber, was für eine Challenge es sei, seine gesamte Karriere in diesen kurzen Zeitabschnitt zu packen und versprach „ein Fest“. Und das sollte er am gestrigen Sonntag dann auch liefern. Auf dem Feld spielte Usher einige seiner größten Hits, darunter „Caught Up“, „Love in this Club“ und „Confessions“. Optisch wurden ebenfalls alle Register gezogen. Wir sahen Usher in Glitzer tanzend, oben ohne und sogar auf Rollschuhen. Für die Feier seiner Karriere brachte Usher dann auch einige prominente Special Guests auf die Bühne. Mit Alicia Keys sang er etwa „My Boo“. Mit will.i.am stimmte er seinen Hit „OMG“ an und H.E.R. spielte ein Gitarrensolo. Und natürlich waren auch seine Langzeit-Kollaboratoren Ludacris und Lil Jon mit ihm auf der Bühne.

Viele Stargäste – aber einer fehlte

Eine Show der Extraklasse also – doch einige Fans waren dennoch nicht ganz zufrieden. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund: für sie fehlte ein Special Guest. Online hofften nämlich zahlreiche Fans auf einen Gastauftritt von Justin Bieber. Der Grund: Usher gilt als Mentor von Justin Bieber, die beiden haben 2010 den gemeinsamen Song „Somebody to Love“ veröffentlicht und performten in der Vergangenheit auch gemeinsam. Fans waren sich deshalb sicher: bei diesem Karrierehighlight von Usher durfte Justin einfach nicht fehlen.

Und zunächst verdichteten sich die Hinweise auf einen gemeinsamen Auftritt sogar. Denn zum einen performte Justin einige Tage vor dem Super Bowl ganz überraschend bei einer NHL All-Star Party in Kanada. Und dann wurde er auch noch auf dem Weg zum Super Bowl gesichtet! Fans waren also überglücklich – und wurden dann ziemlich enttäuscht. Denn Justin war zwar bei Ushers Auftritt dabei – jedoch nur im Publikum. Videos zeigten, wie er gemeinsam mit Ehefrau Hailey Bieber den Auftritt feierte. Für manche online einfach nicht genug!

„Usher The Crusher“

In den Sozialen Medien häufen sich deshalb die enttäuschten Posts nach der Performance. „Usher hat all diese Leute auf die Bühne gebracht und keiner davon war Justin Bieber“, klagt etwa ein Fan.

usher brought all those people on stage and not one of them was justin bieber pic.twitter.com/vPYUeukJ4g — 𝕔𝕙𝕒𝕣 (@ohursovicious) February 12, 2024

Viele andere erkennen online aber, dass sie selbst an der Enttäuschung Schuld sind. Denn weder Usher noch Justin Bieber haben jemals gesagt oder aktiv angedeutet, dass sie gemeinsam performen würden. Viele betonen deshalb: in diesem Fall hat sich die eigene Delulu-Attitüde einfach nicht ausgezahlt. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir ja noch einmal eine Justin-Usher-Reunion (wir geben die Delulu-Einstellung wohl nie auf!) Und eines ist nach der Performance klar: Usher hat Justin Bieber nicht gebraucht, um eine Show der Extraklasse zum Super Bowl zu bringen! Denn mit dieser Performance hat er seinen eigenen Superstar-Status nur einmal mehr bewiesen. Oder um es mit den Worten von Danny DeVito zu sagen „Usher The Crusher!“

USHER !!!!

The Crusher!!!!! — Danny DeVito (@DannyDeVito) February 12, 2024