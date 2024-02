Kanye „Ye“ West machte zuletzt weniger mit seiner Musik als mit zahlreichen Skandalen Schlagzeilen. Mit seinen neuen Songs versucht der Rapper jetzt aber ein Comeback – und bedient sich dabei einer alten Fehde.

Denn Kanye singt erneut über Taylor Swift.

Kanye „Ye“ West singt in neuem Song über Taylor Swift

Mit „Vultures 1“ will Kanye „Ye“ West sich zurück auf die Musikspitze arbeiten. Denn nachdem er zuletzt eher durch kritische Aussagen und seine Trennung von Kim Kardashian auffiel, scheint es so, als wolle sich der 46-Jährige wieder ganz auf die Musik konzentrieren. Doch ganz ohne Skandal will er das offenbar doch nicht. Denn in seinem neuen Song „Carnival“ mit Ty Dolla $ign rappt Kanye: “I made six Taylor Swift since I had the Rollie on the wrist”. (Deutsch: „Ich habe sechs Taylor Swifts gemacht, seit ich die Rolex am Handgelenk habe.“)

Kanye erwähnt in dem Song auch einige umstrittene Promis wie R. Kelly, Bill Cosby und Puff Daddy und vergleicht sich mit ihnen; doch besonders die Anspielung auf Taylor Swift sorgt jetzt für Aufregung. Der Grund: die beiden haben eine lange Vergangenheit!

Jahrelanger Streit zwischen den beiden Stars

Zur Erinnerung: Der Streit zwischen Taylor Swift und Kanye „Ye“ West zieht sich mittlerweile seit fast 15 Jahren hin. Begonnen hat alles bei den MTV VMAs im Jahr 2009, als Taylor den Preis für das Beste Musikvideo einer weiblichen Künstlerin gewann und Kanye die Bühne stürmte, um zu betonen, dass Beyoncé eigentlich den Preis verdient hätte. Es folgte ein Hin und Her, das in Kanyes Song „Famous“ gipfelte. Darin sang er die Textzeile „I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous.“ (Deutsch: Ich denke, Taylor und ich haben vielleicht einmal Sex. Warum? Weil ich die Bitch berühmt gemacht habe.) Taylor wehrte sich gegen die Zeile und betonte, dass sie damit nicht einverstanden war.

Daraufhin postet Kanyes damalige Frau Kim Kardashian ein Video, das scheinbar bestätigen sollte, dass Taylor sehr wohl von der Textzeile wusste. Zu hören war damals ein Telefongespräch der beiden. Die Folge: Taylor bekam einen riesigen Shitstorm und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Erst Jahre später sollte bekanntwerden, dass Kanye und Kim das Video so gekürzt und geschnitten hatten, dass es wirkte, als wäre Taylor einverstanden. Als 2020 das ganze Video geleakt wurde, war klar: Taylor war im Recht.

Fans sind sicher: Taylor Swift hat gewonnen

Doch die Fehde der beiden nahm damit offenbar kein Ende. Zuletzt erwähnte Taylor Swift West indirekt in ihrem Portrait für das „Time“-Magazin. Taylor wurde damals zur Person des Jahres gekürt und erwähnte in dem Interview: „Es ist mir nicht entgangen, dass die beiden großen Katalysatoren für dieses Ereignis zwei schreckliche Dinge waren, die mir passiert sind. Das erste war, dass ich fast um mein Leben und meinen Verstand gebracht wurde als ich gecancelt wurde“, so Taylor. „Das zweite war, dass mir mein Lebenswerk von jemandem weggenommen wurde, der mich hasst.“

Mit Kanyes neuem Song sieht es jetzt also ganz so aus, als wäre zwischen den beiden noch lange nicht das letzte Wort gesagt. Doch online betonen viele Fans: Den Streit hat Taylor schon lange gewonnen. Denn sie ist diejenige, die zuletzt alle Rekorde brach und zum internationalen Superstar sondergleichen aufstieg.