Diese Story geht zurzeit ziemlich viral: US-Tiktoker Matthew Ables findet bei sich zu Hause eine 46 Jahre alte Eintrittskarte für Disney World. Das uralte Ticket, das jemand aus seiner Familie bereits 1978 für nur 8 Dollar (ca 7,50 Euro) gekauft hatte, war noch unbenutzt – also versuchte Matthew sein Glück. Und siehe da: er schaffte es damit tatsächlich ins Magic Kindom!

Das ganze Netz staunt nun über diese Story!

Disney-World-Ticket nach 46 Jahren immer noch gültig!

Es war wohl fast schon der „Fund seines Lebens“: Tiktoker Matthew Ables geht mit seiner Story auf der Plattform viral. In einem aktuellen Video erzählt der junge Mann, dass er ein ziemlich cooles Familienerbstück entdeckt hat – ein altes Ticketbuch aus den 70ern, mit unzähligen Eintrittskarten. Eines davon sprang Matthew direkt ins Auge: eine alte 8-Dollar-Eintrittskarte für Disney World. Das Ticket wurde bereits 1978 gekauft und bis heute nicht eingelöst.

„Ich bemerkte, dass dieses Ticket nie benutzt wurde und auch kein Ablaufdatum hat.“, erzählt der TikToker in seinem Video. Challenge accepted, dachte er sich vermutlich, und will herausfinden, ob die alte Eintrittskarte noch gültig ist. Matthew reist kurzerhand nach Orlando, um dort in Disney World sein Glück zu versuchen. Angekommen am Ticketschalter, legt er sein goldenes Ticket vor und erklärt dem Mitarbeiter, dass er zwar eine Eintrittskarte hat, diese aber aus dem Jahr 1978 stammt. „Ich wurde nervös, denn er fing an, das Ticketheft aggressiv mit ‚ungültig‘ zu beschriften“, so Matthew. Doch dann die Überraschung: nach dem Herumkritzeln auf der alten Eintrittskarte, überreichte ihm der Mitarbeiter einen gelben Pass, der tatsächlich die Türen des Magic Kingdoms für Matthew öffneten!

Zum Vergleich: Heute würde man für einen Tageseintritt in Disney World etwa zwischen 100 und 160 Euro zahlen – also fast das 20-fache des Ticketwerts aus 1978.

Über 9 Millionen Views

„Ich kann nicht glauben, dass das wirklich funktioniert hat“, so Matthew immer noch überrascht! Und auch die Matthews Follower:innen sind geflasht, dass das alte Ticket immer noch gültig war. Mit über neun Millionen Aufrufen und tausenden Kommentaren, staunt die Tiktok-Community über diese ziemlich außergewöhnliche Story. „Ich hoffe, sie stellen das Ticket wie ein Museumsstück auf. Es ist etwas aus der Vergangenheit!“, schreibt User fasziniert. Ein anderer kommentiert: „Schön, dass Disney dir diese Freude gemacht hat!“. Übrigens:

Und Matthew ist scheinbar nicht der einzige mit „antiken“ Disney-World-Eintrittskarten. „Ich habe 4 Tickets von vor 30 Jahren für jeweils einen Tag. Sie haben auch kein Ablaufdatum. Gut zu wissen, dass sie noch gültig sind.“, freut sich eine Userin in den Kommentaren. Während eine andere Person kommentierte: „Ich habe ein oder zwei aus den 70er Jahren 🎉.“ – Alles klar, wir sind dann mal unsere alten Keller und Dachböden durchstöbern! 😉