Die Grillsaison 2020 wird fleischlos. Immer mehr Menschen versuchen sich pflanzlich oder zumindest vegetarisch zu ernähren. Zum Glück gibt es ganz viele, gesunde und leckere Rezepte, mit denen man den Käsekrainer am Grill überhaupt nicht vermisst.

Wir stellen euch hier 5 Rezepte für eure nächste fleischlose Grillparty vor:

1. Grill-Wurst ohne Fleisch

Nur weil man sich fleischlos ernährt, muss man auf die Grill-Würstchen nicht verzichten. Vegane Seitan-Würste sind ganz einfach selbst gemacht. Was ihr dazu braucht:

300g Mehl

30g Hefeflocken

1 TL Knoblauchpulver oder Knoblauchgranulat

2 Msp. Kreuzkümmel

4 TL Paprikapulver

2 Msp. Pfeffer

3 TL Salz

2 Prisen Zucker

2 TL Zwiebelpulver

6 EL Öl

1 Tl Senf

4 EL Sojasauce

6 EL Tomatenmark

350 ml Wasser

Nehmt eine Schüssel und gebt Seitanmehl, Hefeflocken, Knoblauch, Kreuzkümmel, Paprika, Salz, Pfeffer und Zwiebelpulver hinein. In eine zweite Schüssel kommt dann Öl, Senf, Sojasauce, Tomatenmark und Wasser. Die Zutaten in jeder Schüssel gut miteinander vermengen. Dann flüssigen Zutaten zu den trockenen schütten und am Ende alles gründlich miteinander verkneten. Nacheinander 10-12 Würste von etwa zwei Zentimeter Durchmesser formen. Die Würste jeweils zuerst in Backpapier wickeln und dann fest in Alufolie.

Wer sich das Gemische und Gewickle nicht antun möchte, kann natürlich auch fertige fleischlose Würstchen auf den Grill legen, beispielsweise die Rostbrat- oder Käsebratwürste von Hermann.

2. Portobello-Burger

Was gibt es besseres als einen selbstgemachten Burger mit gegrilltem Bratling? Wer sich so richtig den Bauch vollschlagen möchte, sollte unbedingt Burger aus Portobello-Pilzen probieren. Für vier Portionen braucht ihr:

6 Stiele Thymian

1 Zweig Rosmarin

2 Knoblauchzehen

8 EL Olivenöl

1 EL Bio-Zitronenschale

Pfeffer

4 Portobello-Pilze

60 g feine Rauke

Salz

brauner Zucker

2 geruppte Tomaten

4 große Burger-Brötchen

4 EL Ziegenfrischkäse

4 TL Mayonnaise

4 TL grober Senf

So liebe Burgermacher: beginnt damit, die Thymianblättchen von den Stielen, Rosmarinnadeln vom Zweig zupfen und fein hacken. Thymian, Rosmarin und Knoblauch in einer Schale mit 4 EL Olivenöl und Zitronenschale mischen und mit Pfeffer würzen. Stiele von den Pilzen entfernen und je 1 TL der Kräutermischung in die Pilzkappen geben. Auf den Grill legen und brutzeln lassen. Wenden bitte nicht vergessen, restliche Kräutermischung in die Pilzkappen füllen und weitere 8-10 Minuten garen.

Dann die Rauke waschen und trocken schleudern. Je 1⁄2 TL Salz, Zucker und Pfeffer auf einem flachen Teller mischen. Tomaten quer halbieren und mit den Schnittflächen in die Salzmischung drücken. Tomaten am Grill auf den Schnittflächen eine Minute braten. Die Tomaten wenden, noch einige Sekunden braten und auf den Pilzen verteilen. Brötchen dann quer halbieren und auf am Grill goldgelb rösten. Die unteren Hälften mit je einem EL Frischkäse bestreichen und dann mit je einem Pilz und etwas Rauke belegen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Brötchendeckel mit je einem TL Mayonnaise und Senf bestreichen, auf die Pilze setzen, fertig.

3. Sandwich mit gegrillten BBQ-Streifen

Wem Burger etwa zu viel sind, sollte sich an diesem vegetarischen Club-Sandwich versuchen:

6 Scheiben Toast

2 EL Olivenöl

grünes Pesto

1 EL Frischkäse

1 Beet Kresse

4 Blätter Kopfsalat

1 Tomate

1 kleine Zucchini

1 rote Mini-Paprika

1 gelbe Mini-Paprika

Salz und Pfeffer

fleischlose Bratstreifen

Fleischlose Bratstreifen kaufen, beispielsweise jene auf Erbsenprotein-Basis von Iglo oder die mit Kräutersaitlingen von Hermann, auf den Grill legen. Auch das Gemüse grillen und mit den restlichen Zutaten mundgerecht auf die Toast-Scheiben verteilen. Die Scheiben dann quer durchschneiden, sodass am Ende kleine Dreiecke entstehen.

4. Gebratene Gemüse-Tassen

Fleischersatz ist natürlich großartig aber bei einem richtigen Barbecue darf das Gemüse natürlich nicht fehlen. Statt einfach nur Salat als Beilage anzubieten, könnt ihr beispielsweise kleine Gemüse-Tassen auf den Grill legen.

3 – 4 Zucchini

5 – 6 Karotten

10 – 12 Kartoffeln {mittelgroß}

2 gelbe Paprika

2 Strauben Tomaten

15 EL Öl

2 EL Honig

Saft einer halben Zitrone

1 Bund Petersilie

Salz & Pfeffer

Das Gemüse nach Bleiben kleinschneiden. Alufolie in mehrere Vierecke schneiden. Das Gemüse auf die Vierecke dann gerecht aufteilen. Öl dazugeben und würzen. Die Folie zu einer kleinen Tasche falten und auf den Grill legen.

5. Pumpkin Wedges

Potato Wedges waren gestern, jetzt sind Pumpkin Wedges auf dem Vormarsch. Ihr braucht dazu lediglich:

einen Hokkaido-Kürbis

Gewürzmischung

Rapsöl

Den Kürbis in Wedges schneiden. Mariniere die Pumpkin Wedges mit einer beliebigen Gewürzmischung. Und dann einfach mit 8 EL Rapsöl vermischen und über die Wedges träufeln.