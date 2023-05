Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Sängerin Tina Turner ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren verstorben. Laut einem Sprecher sei sie nach langer Krankheit friedlich in Küsnacht bei Zürich gestorben.

Mit 180 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen.

Tina Turner ist gestorben

„Mit großer Traurigkeit geben wir das Ableben von Tina Turner bekannt. Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Lebenslust hat sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert. Heute nehmen wir Abschied von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt: ihre Musik. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Tina, wir werden dich sehr vermissen“, heißt es auf Tina Turners Instagram-Account. Laut einem Sprecher, den Sky News zitierte, starb die Pop-Ikone nach langer Krankheit friedlich in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich.

Seit den 90er Jahren lebte sie gemeinsam mit ihrem Partner Erwin Bach am Zürichsee. Im Jahr 2013 gaben sich die beiden dort auch das Jawort. Die Musik-Legende lebte nach ihrer Abschiedstournee im Jahr 2009 in der Schweiz zurückgezogen und genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit das private Leben ohne Verpflichtungen.

„Simply the best“

Mit ihrer gewaltigen Stimme begeisterte sie Fans mit Hits wie „(Simply) the best“, „Private Dancer“, „We Don’t Need Another Hero“ und „What’s Love Got To Do With It“. Die Musiklegende kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Geboren wurde Tina, mit bürgerlichen Namen Anna Mae Bullock, im Jahr 1939 in Tennessee in den USA. Sie wuchs in einer Baumwollpflückerfamilie noch unter der Rassentrennung auf. Im Kirchenchor sammelte sie erste Gesangserfahrungen. Entdeckt wurde Tina, von Ike Turner, der ihr dann auch ihren Namen gab.

Die beiden heirateten im Jahr 1962. Gemeinsam stürmte das Duo in den 60er und 70er Jahren die Charts mit Songs wie „River Deep – Mountain High“und „Proud Mary“. Im Jahr 1976 ließ sich Tina von Ike wieder scheiden. Wie sie einige Jahre später offenbarte, war die Ehe mit Ike eine Tortur für sie – Er schlug sie. Um die Scheidung schnell hinter sich zu bringen, gab sie sogar alle finanziellen Ansprüche auf, die ihr für das gemeinsame Musikschaffen zugestanden wären.

Mit 45 Jahren gelang Tina im Jahr 1984 der Solo-Druchbruch mit ihrem Alum „Private Dancer“. Der Rest ist Geschichte – sie wurde zum weltweit gefeierten Star und gewann unzählige Musikauszeichnungen. Im Jahr 2021 nahm man sie in die „Rock & Roll Hall of Fame“ in auf. „Wenn sie mir mit 81 Jahren immer noch Auszeichnungen geben, muss ich irgendetwas richtig gemacht haben“, sagte sie bei der Zeremonie.

Fans sind in Trauer

Nachdem die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde, legten Fans vor der Villa in Küsnacht Blumen ab und zündeten Kerzen an. Auch die Sternenplakette von Tina Turner auf dem „Walk of Fame“ schmückte man mit Blumen.

Auch unter dem Instagram-Posting auf Tina Turners Account drücken unzählige Fans ihr Beleid aus. Darunter auch Stars und Musik-Größen wie Naomi Campbell, Busta Rhymes, Kygo und Walk off the Earth.