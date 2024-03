In der Slowakei kam es jetzt zu einem sehr ungewöhnlichen Vorfall: Ein Bär verirrte sich in die Stadt Liptovsky Mikulas – und attackierte Menschen. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Eine Person haben bei dem Angriff fast ein Auge verloren.

Bär verirrt sich in Stadt – und greift Menschen an

Die Stadt Liptovsky Mikulas in der Slowakei ist wohl nicht vielen Menschen ein Begriff. Kein Wunder, denn mit gerade einmal 31.500 Einwohner:innen zählt sie nicht gerade zu den großen Metropolen der Welt. Doch am vergangenen Wochenende sorgte die Stadt international für Aufregung. Grund dafür war ein Braunbär, der sich auf bisher ungeklärte Weise in die Stadt verirrte.

Ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelte ist unklar; Videos zeigen jedoch, dass der Bär alles andere als friedlich unterwegs war. Denn Aufnahmen zeigen, wie das Tier gleich mehrere Menschen in der Stadt angriff. Fünf Menschen wurden dabei verletzt; darunter auch ein zehnjähriges Mädchen. Die Menschen erlitten unter anderem Bisswunden und Kratzer und mussten im Krankenhaus versorgt werden. Einer der Verletzten habe bei dem Angriff sogar fast ein Auge verloren, heißt es in Medienberichten. Bis Sonntag konnten jedoch alle das Krankenhaus wieder verlassen.

Bereits zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage

Nach dem Angriff versuchte die Polizei übrigens, das Tier zu verjagen. „Feuerwehr, Polizei, eine auf Braunbären spezialisierte Schnelleinsatzgruppe und der slowakische Jagdverband sind vor Ort“, so der slowakische Rettungsdienst. Tatsächlich wurde der Bär von Polizeistreifen in den Wald vertrieben; nach Angaben der Stadtverwaltung soll das Tier abgeschossen werden.

Für die Slowakei ist es der zweite gefährliche Zwischenfall mit einem Bären in nur wenigen Tagen. Denn am vergangenen Freitag (15.3.2024) wurde eine 31-jährige Frau in dem Tal Demänovska Dolina tot aufgefunden. Sie war auf einer Wanderung von einem Bären verfolgt worden; auf der Flucht stürzte sie offenbar einen Abhang hinunter und erlitt tödliche Kopfverletzungen.