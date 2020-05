View this post on Instagram

Amabie is a legendary Japanese spirit believed to foretell either an abundant harvest or an epidemic. "if disease spreads, show a picture of me to those who fall ill and they will be cured." Wishing good health and healing to everyone.