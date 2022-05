Kaum eine Trennung ruft derzeit so viele Reaktionen hervor, wie die von Julian & Bibi. Das Influencer-Paar hat ja vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Zurzeit müssen die beiden wohl erst mal selbst lernen, mit dem plötzlichen Aus ihrer Beziehung umzugehen. Wie in ihren Instastories zu sehen ist, ist vorerst Ablenkung angesagt.

Aber die könnte kaum unterschiedlicher sein….

So gehen Julian & Bibi mit dem Liebes-Aus um

Die Trennung des berühmten YouTube-Paars hat uns alle irgendwie mitgenommen. Deshalb explodiert TikTok ja förmlich vor Clips, in denen Fans die traurigen News des ehemaligen Pärchens thematisieren. Wie wir die Trennung verarbeiten, ist also logisch: Wir schauen uns die Videos an und sind beruhigt, dass auch andere vom Liebes-Aus einfach nur geschockt sind. Aber wie geht es dem ehemaligen Paar eigentlich und wie verarbeiten sie ihren Herzschmerz? Ihre Bewältigungsstrategien könnten kaum unterschiedlicher sein.

Bibi genießt ihren Urlaub

Nach all dem Trubel und der Medien-Aufmerksamkeit gönnt sich Bibi gerade einen Urlaub mit ihrer Freundin Mona in Italien. Verständlich finden wir. Viele Julian-Fans lassen nämlich kein gutes Haar an der 28-Jährigen. Zu Unrecht, denn bei den Hintergründen der Trennung handelt es sich immer noch um reine Spekulationen (Bibi soll Julian angeblich betrogen haben).

Wie es sich in „Carrie Bradshaw“-Manier nach einem Beziehungsende gehört, ließ sie sich die Influencerin vor dem Urlaub aber erstmal eine neue Frisur verpassen. Jetzt ist ihre lange Walle-Mähne nur mehr schulterlang. Steht ihr gut. Mit Wassermelone, Baden und italienischem Essen lässt es sich die YouTuberin richtig gut gehen.

Bild: bibisbeautypalace/Instagram

Julian sportelt was das Zeug hält

Während Bibi ihre Zeit in Italien genießt, hält Julian fürs Erste die Stellung Zuhause. Seine Devise lautet aber trotzdem: Ablenkung. Und die Content-Produktion geht der 29-Jährige jetzt alleine, ohne Bianca, an. Ganz neu für den YouTuber, den wir gewöhnlich immer an Bibis Seite gesehen haben. Zudem verbringt er sehr viel Zeit im Gym und powert sich dort fast täglich aus, um seine negativen Gedanken und Gefühlen einfach rauszuschwitzen. Neben dem Sport tut seiner Seele auch ein bisschen Shopping ganz gut, wie er für Fans in seiner Insta-Story festhält. Der Influencer ist aber nicht alleine – dafür sorgen seine Fans. Denn die wünschen ihm ganz viel Kraft und schicken ihm viele bestärkende und positive Worte.