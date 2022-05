Sie galten immer als das Influencer-Traumpaar schlechthin, doch jetzt ist alles vorbei. Bibi und Julian Claßen haben sich getrennt. Das hat Julian jetzt auf Instagram bestätigt.

Laut einem TikTok-Video, das gerade im Netz kursiert, soll Bibi sogar schon einen Neuen haben.

Bibi und Julian Claßen sind getrennt

Seit einigen Wochen spekulieren Fans von Bibi und Julian Claßen, dem einstigen Vorzeigepaar, dass etwas nicht stimmt. Als die beiden dann auch noch eine Social-Media-Pause eingelegt haben, war das vielen Beweis genug, dass es zwischen den Influencern kriselt. Leider sollten sie damit auch recht behalten. Denn jetzt hat sich Julian zu Wort gemeldet. In seiner Instagram-Story stellt er traurig klar: „Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt“.

Dann fügt er noch hinzu: „Bibi hat sich getrennt.“ Was zum Liebes-Aus nach 13 Jahren Seite an Seite sowie zwei gemeinsamen Kindern geführt hat, ist noch unklar. „Mehr kann und will ich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht darüber sagen“, so Julian, dem es sichtlich schwerfällt, über die plötzliche Trennung zu sprechen. Auch wenn es wirklich schwierige Zeiten sind, die auf die junge Familie zukommen, sagt Julian: „Kinder stehen auf Stelle Nummer eins, das ist keine Frage. Wir müssen schauen, wie es weitergeht.“

Dann bedankt er sich noch für den Support, den er in letzter Zeit von seinen Followern erhalten hat. „Danke für eure lieben, aufbauenden Worte. Das ist sehr schön, dass so viele Menschen einem so liebe Nachrichten schreiben.“ Ob er mit seinem Alltag als Influencer jetzt fortfahren kann, ist für Julian gerade fraglich. „Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, wann ich poste. Aber ich denke, das versteht ihr.“

Hat Bibi schon einen Neuen?

Während Julian mit seinem Statement endlich für Klarheit sorgt, hat sich Bibi bis dato noch nicht zu der Trennung geäußert. In ihrer Instagram-Story vom 20. Mai zeigt sie sich jedoch beim Friseur und schreibt die zweideutigen Worte: „Es steht ne krasse Veränderung an … „ dazu. Zudem macht gerade ein Video auf TikTok die Runde, auf dem Bibi eindeutig auf einem Bahnhof zu sehen ist.

Doch sie ist nicht alleine. An ihrer Seite ist ein anderer Mann, mit dem sie sehr vertraut wirkt. Erst leg sie ihre Hände auf seinen Schultern ab, er schlingt ihre Arme um ihre Hüfte. Dann küsst sie den Braunhaarigen auch noch direkt auf den Mund. Fans spekulieren, dass es sich dabei um Timothy Hill handeln könnte. Laut dem Video folgen ihm sowohl Bibi als auch Julian auf Instagram. Mittlerweile ist das Profil von Timothy jedoch auf „Privat“ gestellt und Julian ist keiner seiner Follower mehr.