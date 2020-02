Am Sonntag, den 1. März, muss Tim Mälzer bei Kitchen Impossible gegen Max Strohe ran – ein spannendes Duell ist zu erwarten.

Da wird es wieder Schimpfwörter und Auszucker geben: Tim Mälzer muss diese Woche in der nächsten Folge von Kitchen Impossible gegen Max Strohe bestehen. Und der Spitzenkoch ist kein leichter Gegner, das hat er bereits bewiesen. Mälzer reißt jedenfalls schon mal die Klappe auf: „Alles was ich hasse, hab’ ich dir angetan“, sagt er – ob da Nervosität dahintersteckt?

Jedenfalls muss er selbst in Nürnberg (Deutschland) und Taschkent (Usbekistan) kochen, während sein Kontrahent in Bologna (Italien) und Bornholm (Dänemark) seine Fertigkeiten unter Beweis stellen muss. „Den Mann will ich zerstören“, sagt Mälzer. Ob ihm das gelingt? Die Sendung ist am Sonntag, den 1. März, um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen. Außerdem können die Folgen von Kitchen Impossible auch im Livestream online angesehen werden.

In Nürnberg muss er unter anderem Grünkohl und Spargel, Spargel und Aschesahne und Spargelcreme mit Geflügel-Kaffee-Jus zubereiten. Eine schwierige Aufgabe und das macht sich auch in der Gefühlslage von Mälzer bemerkbar. Warum ausgerechnet Nürnberg? Weil dort Max Strohe seinen ersten Posten als Küchenchef angetreten hat. Im Restaurant Alex trifft Mälzer auf einen alten Bekannten…

TV NOW / Severin Schweiger

Die zweite Aufgabe führt Mälzer nach Taschkent in Usbekistan. Dort überreicht ihm ein Bote gleich mal eine dubiose Tüte – bis oben hin mit Scheinen gefüllt. Das entspricht einem Wert von 50 Euro und damit muss Mälzer eine kleine Shopping-Tour auf dem Markt von Taschkent unternehmen. Dort wartet auch die schwarze Box auf ihn.

Max Strohe wiederum verschlägt es nach Bologna, von dort muss er ausgerechnet mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu seiner finalen Destination gelangen – dabei hasst er Bus und Bahn. In der Box findet Strohe dann das regionale Traditionsgericht: Tagliatelle mit Ragú. Wird er es schaffen, diesen Klassiker der italienischen Küche ordentlich zuzubereiten? Weiter geht es für Max Strohe nach Bornholm (Dänemark), wo er unter anderem einen Austernsalat zubereiten soll. Dabei wird der Berliner Koch gezwungen, mit dem Rad auf eine Insel zu fahren.

Die weiteren Duelle von Kitchen Impossible

08.03.: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien (Österreich)

Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)

15.03.: Tim Raue vs. Martin Klein

Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg (Frankreich)

Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)

22.03.: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA)

Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)

29.03.: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Beide: Kitzbühel (Österreich)

Mälzer: Valencia (Spanien)

Raue: Rüeggisberg (Schweiz)