Am Sonntag, den 16. Februar 2020, tritt Tim Mälzer in der 2. Folge der 5. Staffel von Kitchen Impossible gegen Franz Keller an – ein heißes Duell der Spitzenköche.

Alter gegen Emotion, Erfahrung gegen deftige Sprüche: Die 2. Folge der neuen Staffel von Kitchen Impossible verspricht wieder einen Augenschmaus im besten Wortsinn. Diesmal muss Tim Mälzer nämlich gegen Franz Keller antreten – der Koch ist 70 Jahre alt. Die Sendung wird am Sonntag um 20.15 Uhr auf Vox gezeigt.

Kitchen Impossible: Mälzer vs. Keller

Und Keller hat es faustdick hinter den Ohren: Er schickt Mälzer nach Zypern, wo er selbst viel Zeit verbracht hat. Dort hat er gemeinsam mit der zypriotischen Köchin Marilena Joannides sogar ein Kochbuch geschrieben. Tim Mälzer wird gebeten, echte Spezialitäten zu kochen: Koupepia (Weinblätter), Kolokasi (Taowurzel) und Zicklein im Ofen.

Und bei der nächsten Aufgabe wird Tim Mälzer von Franz Keller in sein eigenes Restaurant geschickt, wo der dortige Koch Anibal Strubinger etwas besonders Kreatives serviert: Kräuterpoularde in der Salzkruste mit Poulardenjus, Lauchgratin und Frühlingsgemüse. Kann Mälzer das schaffen?

Franz Keller: Frankreich und Spanien

Im Gegenzug wird Franz Keller wird von Mälzer ins Burgund geschickt. Dort soll er einen Klassiker der französischen Küche nachkochen: Beouf Bourguignon mit Kartoffelpüree. Kann das der Bocuse-Schüler schaffen? Die zweite Kochaufgabe findet dann in Spanien statt. Mit den dortigen Spezialitäten hatte Keller bisher wenig zu tun. Außerdem hat Mälzer ausgerechnet den spanischen 3-Sterne-Koch Quique Dacosta ausgewählt, der Keller nun auf die harte Probe stellt.

Die nächsten Duelle von Kitchen Impossible

16.02.: Tim Mälzer vs. Franz Keller

Mälzer: Nikosia (Zypern), Vogtsburg im Kaiserstuhl (Deutschland)

Keller: Nuits-Saint-Georges (Frankreich), Dénia (Spanien)

23.02.: Tim Mälzer vs. Haya Molcho

Mälzer: Kleinschenk (Rumänien), Jerusalem (Israel)

Molcho: Münstertal (Deutschland), Norwich (Großbritannien)

01.03.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Nürnberg (Deutschland), Taschkent (Usbekistan)

Strohe: Bologna (Italien), Bornholm (Dänemark)

08.03.: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien (Österreich)

Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)

15.03.: Tim Raue vs. Martin Klein

Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg (Frankreich)

Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)

22.03.: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA)

Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)

29.03.: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Beide: Kitzbühel (Österreich)

Mälzer: Valencia (Spanien)

Raue: Rüeggisberg (Schweiz)