Staffel 5 von Kitchen Impossible startet auf VOX. In der ersten Folge tritt Tim Mälzer gegen Christoph Kunz an. Zu sehen: Diesen Sonntag, den 9. Februar um 20.15 Uhr.

Seit der Pilotfolge von Kitchen Impossible im Dezember 2014 strahlte VOX bislang 4 Staffeln und 34 Folgen der emotionalen „Koch-Soap“, die immer sonntags zum Hauptabendprogramm (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird.

Insgesamt wurden für die bisherigen Folgen 364 Tage in 51 unterschiedlichen Ländern gedreht. Die Köche hatten zusammen 77 Sterne und 1480 Jurymitglieder haben die nachgekochten Speisen bewertet.

Jetzt geht es endlich weiter: Neue Duelle, neue unbekannte Gerichte und Spitzenköche am Rande der Verzweiflung – auch in der fünften Staffel von Kitchen Impossible.

Kitchen Impossible: Tim Mälzer trifft auf Christoph Kunz

Heute, 9. Februar 2020, startet die 5. Staffel von Kitchen Impossible mit Tim Mälzer, der gegen Christoph Kunz antreten muss und es wird dabei wieder sehr, sehr emotional.

Wenn es darum geht, Tim schon vor der eigentlichen Aufgabe die Laune zu verderben, hat sein Gegner Christoph Kunz diesmal nämlich wirklich alles richtig gemacht.

Tim Mälzer im Grand Hotel Bad Ragaz

Im schicken Grand Hotel in Bad Ragaz fühlt sich Tim Mälzer aufs Schlimmste an seine Zeit als Azubi erinnert: “Ich war ein relativ aufmüpfiger Auszubildender. Frühstück war immer der Strafdienst.” Und genau das muss er heute zubereiten –in weißer Uniform mit Kochmütze. “Ich muss ein fucking Rührei machen und sehe aus wie ein Kasper”, findet Tim. Seine Laune wird danach auch nicht besser, als er zum Roomservice abgestellt wird: “Das macht doch kein Koch, normalerweise!” Normalerweise nicht, aber in diesem Fall schon, denn als Tim in das Zimmer kommt wird ihm klar: “Ich servier mir meine eigene Box.”

Das wird definitiv eine sehr witzige Sendung von Kitchen Impossible…



Das sind die Duelle und Reiseziele der fünften Staffel Kitchen Impossible:

09.02.: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz

Mälzer: Bad Ragaz (Schweiz), München (Deutschland)

Kunz: Wien (Österreich), Essaouira (Marokko)

16.02.: Tim Mälzer vs. Franz Keller

Mälzer: Nikosia (Zypern), Vogtsburg im Kaiserstuhl (Deutschland)

Keller: Nuits-Saint-Georges (Frankreich), Dénia (Spanien)

23.02.: Tim Mälzer vs. Haya Molcho

Mälzer: Kleinschenk (Rumänien), Jerusalem (Israel)

Molcho: Münstertal (Deutschland), Norwich (Großbritannien)

01.03.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Nürnberg (Deutschland), Taschkent (Usbekistan)

Strohe: Bologna (Italien), Bornholm (Dänemark)

08.03.: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien (Österreich)

Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)

15.03.: Tim Raue vs. Martin Klein

Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg (Frankreich)

Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)

22.03.: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA)

Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)

29.03.: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Beide: Kitzbühel (Österreich)

Mälzer: Valencia (Spanien)

Raue: Rüeggisberg (Schweiz)

