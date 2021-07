Die Millennials kennen sie noch aus ihrer Kindheit. Jetzt sind die bunten Perlenketten endgültig zurück! Egal ob als Halskette, Armband oder Handyschmuck. Trendsetter wie Dua Lipa und Chiara Ferragni lieben den Schmuck im Stil der 90er. Und das Beste: Du kannst dir die Trend-Ketten einfach selbst basteln.

Es wird bunt

Wie fast alle Trends aus den 90er Jahren sind auch die bunten Perlenketten nun wieder total angesagt. Halsketten, Armbänder, Fußkettchen und sogar Handyketten die aus Perlen gefertigt und mit süßen Anhängern versehen sind. Für die persönliche Note dürfen natürlich Buchstaben-Perlen nicht fehlen. Und je bunter, desto besser!

Sängerin Dua Lipa zeigt vor wie es geht

Do it yourself

Alles was du für diesen Schmucktrend brauchst findest du in jedem Bastelladen oder online. Der Vorteil: Es ist günstig (etwa 4 Euro insgesamt) und ihr könnt auch kreativ austoben! Außerdem ist es ein netter Zeitvertreib. Für eine einfache Halskette braucht ihr:

Perlen deiner Wahl (Holz, Glas, Kunststoff oder Metall)

Karabinerverschluss

Nylonfaden

Schere

Geduld beim Auffädeln

Zuerst wird ein Teil des Verschlusses am Faden befestigt. Danach werden die Perlen einfach nur an der ausgefällten Schnur aufgefädelt. Je nachdem, wie groß die Perlen sind, kann der Faden auch zuerst durch eine Nadel gezogen werden. Dann fällt das auffädeln leichter. Zum Schluss wird noch der zweite Verschluss an der Perlenkette befestigt – et voilà!

Hier gibt’s den Trend-Schmuck zum Nachshoppen

Unser Tipp an all diejenigen, denen das Auffädeln zu lästig ist: Auf Etsy findet man eine besonders große Auswahl an bunten Kettchen. Dort könnt ihr euren Schmuck sogar eine persönliche Note verleihen. Aber auch im Shop von WALD Berlin, KITSCH BITCH und Crystal Haze gibt’s derzeit die bunten Perlen in all möglichen Ausführungen.

Viel Spaß beim Shoppen oder Nachbasteln!