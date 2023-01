Das geplante Biopic über das Leben der verstorbenen Popikone Michael Jackson nimmt immer mehr Gestalt an. Nun steht bereits fest, wer die Hauptrolle in der Filmbiografie spielt: Kein Geringerer als sein Neffe Jaafar Jackson wird in die Rolle des „King of Pop“ schlüpfen.

Die Dreharbeiten sollen noch heuer beginnen.

Biopic über Michael Jackson kommt

Biopics faszinieren einfach! Immer wieder locken Filmbiografien über Musiker:innen zahlreiche Fans in die Kinos. Aktuelles Beispiel: „Elvis“ mit Austin Butler in der Hauptrolle. Aber auch „Bohemian Rhapsody“ über Freddie Mercury, „Rocketman“ über Elton John und „I Wanna Dance With Somebody“, in dem es um das Leben von Whitney Houston geht, ließen die Kinokassen ordentlich klingen. Eine Ikone fehlt in dieser Reihe allerdings noch: Michael Jackson. Ein Film über das Leben des 2009 verstorbenen Musikers, dürfte bei vielen Fans aber gemischte Reaktionen hervorrufen – immerhin wurde das Leben des „King of Pops“ durch die Vorwürfe der Kindesmisshandlung überschattet. Doch so schwierig sich die Inszenierung auch gestalten mag – gemacht wird es nun trotzdem!

Seit einigen Wochen steht bereits fest, dass Antoine Fuqua bei dem Biopic mit dem schlichten Titel „Michael“ Regie führen wird. Er selbst äußerte sich gegenüber The Hollywood Reporter dazu: „Für mich gibt es keinen Künstler mit derselben Kraft, demselben Charisma und dem schieren musikalischen Genie von Michael Jackson. Seine Arbeit hat mich inspiriert, Musikvideos zu machen – er war der erste schwarze Künstler, der bei MTV rauf und runter lief. Seine Musik und diese Bilder sind Teil meiner Weltanschauung und die Chance, seine Geschichte im Zusammenspiel mit seiner Musik auf der Leinwand zu erzählen, war unwiderstehlich.“ Fuqua produzierte in den 90er Jahren unter anderem Musikvideos für Prince, Queen Latifah, Stevie Wonder oder Usher. Als Filmregisseur inszenierte er zuletzt den Historienfilm „Emancipation“.

MJs Neffe Jaafar Jackson übernimmt Hauptrolle

So und nun steht auch schon der Hauptdarsteller fest. Und die Wahl sorgt für eine große Überraschung, denn die Ehre wird tatsächlich einem Familienmitglied der Jacksons zuteil. Kein Geringerer als Michaels Neffe Jaafar Jackson soll in die Rolle des „King of Pop“ schlüpfen. Das verkündete der Regisseur des Films jetzt auf seinem Instagram-Kanal. „Wir sind stolz darauf, Jaafar Jackson als Michael ankündigen zu können – das Filmereignis, das den Weg des Mannes erforscht, der zum King of Pop wurde“, schreibt der Filmemacher zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das den jungen Schauspieler von hinten in einer ikonischen Tanzpose seines verstorbenen Onkels zeigt.

Sohn von Jermaine Jackson fühlt sich geehrt

Auch Jaafar selbst teilte das Foto bereits auf seinem Instagram-Profil und äußerte sich zu seiner Rolle in dem Biopic. „Ich fühle mich geehrt und demütig, die Geschichte meines Onkels Michael zum Leben zu erwecken.“, schreibt der Darsteller zu dem Foto. Er richtet sich dann noch an die Fans des „King of Pop“ und fügt hinzu: „An alle Fans auf der ganzen Welt: Wir sehen uns bald wieder“. Der 26-Jährige ist der Sohn von Jermaine Jackson, dem Bruder von Michael und einstiges Mitglied der Band The Jackson Five. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. „Michael“ wird damit die erste große Filmrolle für Jaafar Jackson sein.

Fans sind nun jedenfalls schon ganz aus dem Häuschen. Ein User kommentiert beispielsweise unter dem Post: „Perfekte Besetzung.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Es ist so schwer, eine Ikone wie Michael zu spielen, und ich bin echt gespannt, wie er sich schlägt! Aber wer könnte ihn besser spielen als ein Familienmitglied!“.

Wie findet ihr die Besetzung? Das passt perfekt! Ich bin gespannt auf die Umsetzung … Hmm … vielleicht wäre ein erfahrener Schauspieler die bessere Wahl gewesen.

