Auf die große Liebe muss man manchmal einfach ein bisschen länger warten. Dass es bei Jennifer und Janet jedoch 56 Jahre dauert, bis ihre Flaschenpost, in der sie ihren Traumtypen suchen, endlich gefunden wird, hatten die beiden wohl nicht gedacht.

Der Entdecker war aber leider nicht Prince Charming.

„Bitte schreibe, wenn du ein Junge unter 18 und über 16 bist.“

Könnt ihr euch noch an eine Zeit vor Tinder, Bumble und Co erinnern? Eine Zeit, in der die Partnersuche noch deutlich analoger war und das reichweitenstärkste Flirt-Medium eine Kontaktanzeige in der Zeitung war? Tja, die zwei Teenager Janet und Jennifer aus Großbritannien wollten ihre Suche nach der großen Liebe wohl auf die internationalen Gewässer ausbreiten. Ihre Vorlieben und Merkmale schrieben sie deshalb im August 1966 kurzerhand in eine Flaschenpost, die sie dann im Wasser aussetzten.

Und die beiden hatten ganz schön klare Vorstellungen und Ansprüche: „Bitte schreibe, wenn du ein Junge unter 18 und über 16 bist. Bitte schicke ein Foto und wir werden eines austauschen“, betont die damals 15-jährige Jennifer. Janet will währenddessen auch ihre eigenen Merkmale genau beschreiben. „Ich bin 15, nicht schlecht aussehend, langes gewelltes braunes, kastanienbraunes Haar, 1,64 m groß“, schreibt sie. Damit die potenziellen Traummänner dann auch auf direktem Weg mit ihnen kommunizieren konnten, gaben beide Teenies auch ihre Adressen an.

So weit, so unspektakulär. Wer hat so eine Aktion denn nicht schon in einem Teeniefilm gesehen und sich gedacht „Aaaaw, das will ich auch machen“. Was Jennifer und Janets Fall aber außergewöhnlich macht, ist, dass die Flasche 56 Jahre später tatsächlich gefunden wurde. Jedoch nicht von zwei gut aussehenden Teenagerjungs, sondern von einer Müllaufsammlerin, die die Gewässer reinigen wollte.

Flaschenpost nach Jahrzehnten wiedergefunden

Weit hat es die Flaschenpost der beiden hoffnungslosen Romantikerinnen jedoch nicht geschafft; denn die Aufsammlerin entdeckte die Flasche ganz in der Nähe von dem Ort, an dem die beiden sie im August 1966 ins Wasser geworfen hatten. Trotzdem gab es ein kleines Happy End. Denn die Entdeckerin der Flaschenpost konnte die heute 71-jährige Jennifer via Facebook ausfindig machen. Mittlerweile lebt sie in Sydney, von der wieder aufgetauchten Kontaktanzeige war sie „völlig erstaunt“, berichtet die „BBC“.

Für sie war es besonders überraschend, dass die Nachricht in der Flasche auch mehr als 50 Jahre später noch so gut erhalten war. Zu ihrer damaligen Schulkollegin Janet habe sie mittlerweile den Kontakt verloren; und auch die Flaschenpost blieb jahrzehntelang erfolglos. Daran gedacht hat Jennifer übrigens schon lange nicht mehr. Die große Liebe hat sie aber trotzdem gefunden, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Denn: „Ich habe meinen Partner erst mit 49 Jahren gefunden“, erzählt sie. Und zwar nicht über eine Kontaktanzeige oder eine Flaschenpost, sondern durch gemeinsame Freunde.

