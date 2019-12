Seit Mitte Dezember ist Googles SMS-Nachfolger RCS in den USA verfügbar. Auch in Europa bietet man ihn vereinzelt bereits an. Android-Nachrichten werden also künftig als “Rich Communication Service” versandt.

Mit der Einführung von RCS versucht sich Google gegen WhatsApp, das mittlerweile zu Facebook gehört, durchzusetzen. Die gute alte SMS dürfte mit dem Launch komplett der Vergangenheit angehören.

Was ist RCS?

Rich Communication Service oder RCS ist auch als message+ bekannt. Der neue Standard für die Mobilfunkindustrie ist eine Reaktion auf die große Beliebtheit von alternativen Messenger-Diensten wie eben WhatsApp, aber auch Facebook Messenger, Signal oder Telegram. Der Industrieverband der internationalen Mobilfunkanbieter, GMSA, hat den neuen Nachrichten-Standard entwickelt. Google möchte ihn nun verbreiten und zum Konkurrenten von Messenger-Diensten machen.

Das dürfte vor allem das Ende der SMS, also dem Short Message Service, bedeuten. Die meisten werden sich jetzt sowieso wundern, dass es SMS noch gibt. WhatsApp und Co. hängen den alten Standard schon lange ab. Immerhin ist SMS auf das Versenden von Textnachrichten beschränkt. Bilder oder Videos müsste man als MMS versenden. Mit RCS kann man nun Bilder, Videos, Gifs und Sprachnachrichten versenden. Videotelefonie und Gruppenchats sind ebenfalls möglich. Der Rich Communication Service ist kostenlos, denn ähnlich wie WhatsApp nutzt man hier vorwiegend das Handy-Internet oder WLAN. Aber Achtung! Versendet man eine Nachricht an jemanden, der RCS nicht nutzt, wird eine SMS oder MMS versendet. Dann fallen die regulären Kosten des Netzanbieters an. Apple-Usern dürfte das Prinzip bekannt vorkommen, es ist ähnlich wie bei iMessage.

Was ist der Unterschied zu WhatsApp?

Funktionsvorteile gegenüber WhatsApp gibt es nicht. Der Standard bietet alle Features, die man auch bei den meisten alternativen Messenger-Diensten hat. Es kann aber die Flut an Apps reduzieren, die User auf ihrem Handy haben. RCS nutzt nämlich die ohnehin auf jedem Android-Gerät vorinstallierte Nachrichten-App. So muss man sich nicht ständig eine neue herunterladen und einrichten

Sicherheitslücken

Vor ein paar Wochen hat man bei RCS schwere Sicherheitslücken festgestellt. Sicherheitsforscher kritisieren die schlampige Implementierung des neuen Standards durch die Mobilfunkbetreiber. Die Lücken könnte man ausnützen, um an Passwörter, Standort, E-Mail-Konten und auch die Textnachrichten selbst zu kommen.