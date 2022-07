Jetzt ist es fix. Der 67. Eurovision Song Contest 2023 findet in Großbritannien statt und nicht im heurigen Siegerland Ukraine. Das hat die jetzt die European Broadcast Union offiziell bestätigt.

Der britische Sender BBC soll die Show gemeinsam mit dem Ukrainischen Rundfunk produzieren.

Es war ein Sieg, der in die Geschichte einging. Im Mai gewann die ukrainische Formation Kalush Orchestra mit „Stefania“ den 66. Eurovision Song Contest im italienischen Turin. Gleichzeitig stellte sich aber auch die Frage, wo – angesichts des Kriegs – der nächste Wettbewerb stattfinden soll.

Also ging das Rätselraten los. Für den ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stand kurz nach dem Sieg fest: „Im nächsten Jahr empfängt die Ukraine den Eurovision! Zum dritten Mal in unserer Geschichte.“ Doch die European Broadcast Union (EBU) hat diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bereits Mitte Juni entschied die European Broadcast Union aus Sicherheitsbedenken, dass der Wettstreit im kommenden Jahr nicht in dem Siegerland Ukraine ausgetragen wird. Nun steht aber fest, welches Land stattdessen Gastgeber spielen darf. Das zweitplatzierte Großbritannien wird im kommenden Jahr den 67. Eurovision Song Contest anstelle des diesjährigen ESC-Siegers Ukraine ausrichten. Das verkündete die EBU jetzt auf ihrem offiziellen Twitter-Account.

We’re pleased to announce the 2023 @Eurovision Song Contest will be hosted in the United Kingdom by the @BBC 🇬🇧 on behalf of UA:PBC 🇺🇦



More on the plans for the 67th edition of the world’s largest live music event ➡️ https://t.co/n8XAbIlgeq#Eurovision #ESC2023 #UK #Ukraine pic.twitter.com/5dmb4iPsUX