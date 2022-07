Anthony Loffredo möchte aussehen wie ein Alien. Als „Black Alien“ ließ er sich unter anderem bereits die Augäpfel tätowieren, Finger abtrennen und die Zunge spalten. Jetzt hat der Franzose aber noch eine krassere Idee. Auch seinen Penis möchte er zweiteilen lassen. Doch das ist noch nicht alles …

Zudem möchte er eines seiner Beine loswerden.

„Alien-Mann“ will jetzt auch seinen Penis zweiteilen

Der Franzose Anthony Loffredo hat weltweit schon für einige Schlagzeilen gesorgt. Der 33-Jährige träumt nämlich davon, wie ein „Black Alien“ auszusehen. Um das Aussehen eines Außerirdischen zu erreichen, unterzieht er sich zahlreichen Schönheits-Ops. Er hat sich zum Beispiel nicht nur die Finger abtrennen lassen, sondern auch seine Augen tätowiert und die Zunge spalten lassen. Sein neuestes „Projekt“ setzt seinem außergewöhnlichen Körperkult nun aber die Krone auf (Jaaa, es geht noch krasser). Denn jetzt will er auch seinen Penis in zwei Teile spalten lassen.

Wie genau er sich die Zweiteilung seines besten Stückes vorstellt, teilte der Anthony vor Kurzem auf seinem Instagram-Profil. Auf der Zeichnung sieht man zwei Penisse, die mit einem Hodensack verbunden sind. Ob er die Zeichnung des geteilten Penisses selbst angefertigt hat? Man weiß es nicht.

Seine Follower sind jedenfalls ebenso geteilter Meinung. So schreibt ein User: „Tu das nicht! Du wirst es bereuen!“. Ein anderer Follower schreibt: „Du brauchst professionelle Hilfe!“. Wieder ein anderer fragt sich, wie das „medizinisch möglich“ sei. Den Likes zufolge dürfte mehr als 62.000 Fans sein Vorhaben offenbar gefallen.

Ein Bein muss ab

Was Anthony noch nicht verraten hat ist, wann genau er den Eingriff durchführen lassen will. Denn dafür muss er auch erstmal seinen Arzt finden. Die Penis-Teilung ist derzeit aber nicht sein einziges Projekt.

Laut „Daily Mail“ soll Loffredo über die Amputation eines seiner Beine nachdenken – vom Knie abwärts! Nähere Informationen wollte der Künstler zunächst nicht preisgeben, es scheint auch zu bezweifeln, dass er einen Arzt finden wird, der ihm ein gesundes Bein abtrennt. Außerdem wolle er, bevor es dann an sein Bein geht, noch erst sein Gesicht fertig machen. Mit diesem sei er nämlich noch nicht so ganz zufrieden. Was genau er geplant hat, verrät er allerdings noch nicht.

Anthony Loffredo teilt Transformation

Wer jetzt aber denkt, dass die Transformation des Tattoo-Süchtigen bald abgeschlossen sei, irrt sich gewaltig. Laut einem Instagram-Posting sind gerade einmal 43 Prozent seines Plans vollbracht. Immer wieder zeigt er auf Instagram, welche drastischen Auswirkungen diese 43 Prozent bereits haben und postet Vorher-Nachher-Bilder.

Bei seinem aktuellsten Post sieht man den 33-Jährigen vor seiner heftigen Transformation als Kind – was bei seinen Fans wohl nicht ganz so gut ankommt. „Das ist so traurig“ oder „Schrecklich, wie kann man sich so verunstalten“ lauten nur zwei der vielen negativen Kommentare.

Doch das negative Feedback scheint den Alien-Mann nicht zu kümmern. In einem Interview mit Midi Libre sagte er bereits im Jahr 2017, dass seine Transformation niemals vollkommen enden werde. Denn es sei für ihn „eindeutig eine Selbstverwirklichung„. Und obwohl ihn viele warnen, ist er sich sicher, dass er die Eingriffe nicht bereuen wird. „Mein einziges Bedauern wäre, dass ich es nicht getan habe“, sagt er.