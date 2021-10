Für die Show “Unidentified with Demi Lovato” begibt sich der Star auf die Suche nach außerirdischen Wesen und Übernatürlichem. In einem Interview zur Show erklärt Lovato jetzt, warum der Begriff “Alien” für die Wesen nicht passend sei.

Lovato nennt den Begriff sogar “abwertend”.

Demi Lovato ist von UFO-Existenz überzeugt

In der vierteiligen Doku-Serie “Unidentified with Demi Lovato” begibt sich Lovato als selbsternannte “UFO Erfahrene” auf die Suche nach dem Übernatürlichen. In dem Trailer wird dazu erklärt Demi : “Ich hatte diese verrückte Erfahrung, die mir in Joshua Tree passiert ist. Es war dieses helle Licht, das sich auf so seltsame Weise bewegte, wie sich ein Flugzeug nicht bewegen würde. Mein Ziel ist es, herauszufinden, was wirklich passiert ist“

Im Rahmen der vierteiligen Serie werden deshalb auch Experten herangezogen, die über UFO-Erfahrungen und Begegnungen mit Außerirdischen sprechen. Im Mittelpunkt der Serie steht immer die Frage: “Was wäre, wenn Außerirdische nicht Lichtjahre reisen, um uns zu besuchen?” fragt Lovato. “Was ist, wenn sie bereits hier sind und darauf warten, dass wir ihnen die Hand reichen?”

Demi Lovato will mit Vorurteilen gegenüber Außerirdischen aufräumen

Für Demi ist die Suche nach Außerirdischen ein langer Traum, den sie sich jetzt in Form der Serie erfüllen kann. “Ich dachte, ich bin in meiner Karriere gerade in einer Position, in der ich meine Zehen in viele verschiedene Gewässer tauche“, erzählt Lovato jetzt in einem Interview mit Pedestrian.TV. “Und das war einfach ein natürlicher nächster Schritt. Ich wollte alles filmen, was passiert, wenn ich mich auf die Suche nach diesen UFOs mache, damit meine Fans dabei sein können.”

Doch Demi geht es anscheinend nicht nur darum, den Außerirdischen die Hand zu reichen, sondern auch der richtige Umgang mit ihnen. Denn in dem Interview mit Pedestrian.TV erklärt der Star jetzt, dass es immer noch viel zu viele Vorurteile gäbe. Besonders störend sei für Lovato das Vorurteil, dass “sie schädlich sind oder dass sie kommen und den Planeten übernehmen werden.”

Alien-Bezeichnung ist “abwertend”

Ein Irrglaube, ist sich Lovato sicher. “Ich glaube wirklich, dass, wenn es da draußen irgendetwas gäbe, das uns das antun wollte, es schon längst geschehen wäre.” Auch mit der Bezeichnung “Alien” hat Lovato ein Problem und betont in dem Interview: “Ich denke, wir sollten aufhören, sie Aliens zu nennen, denn Aliens ist ein abwertender Begriff für alles. Deshalb nenne ich sie gerne ETs!“

Über den Zugang zu Außerirdischen und die Art, wie Demi mit ihnen mithilfe von Meditation kommuniziert, erzählt der Star übrigens ausführlich in “Unidentified with Demi Lovato”. Die Show ist seit 30. September über den Streaming-Dienst Peacock verfügbar.