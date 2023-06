Das lange Warten hat ein Ende: Schon sehr bald können wir endlich die neuen Folgen von „And Just Like That“ sehen. Nun wurde der erste offizielle Trailer veröffentlicht und wir erfahren, wie es mit Carrie, Miranda und Charlotte in Staffel zwei weitergeht.

Und der Clip offenbart eine lang ersehnte Reunion vom ehemaligen „SATC“-Cast.

„And Just Like That“: Der offizielle Trailer ist endlich da

Lange mussten wir warten. Aber die „Sex and the City“-Fortsetzung geht endlich weiter. „And Just Like That“ kommt nämlich schon sehr bald wieder zurück. Genauer gesagt dürfen wir uns am 22. Juni über die neuen Folgen freuen. Das gab der Sender erst kürzlich bekannt. Zum baldigen Startdatum wurde jetzt auch noch der erste offizielle Trailer veröffentlicht.

„And Just Like That…“ spielt elf Jahre nach dem zweiten „Sex And The City“-Kinofilm. „Und einfach so wurde mir klar, dass man nie weiß, was morgen sein wird“, teast Carrie (Sarah Jessica Paerker) in dem vor wenigen Stunden veröffentlichten Trailer und verrät damit schon mal, dass die zweite Staffel wohl wieder die ein oder andere Überraschung für uns bereithalten dürfte.

So geht es in Staffel 2 weiter

Die neue Staffel erzählt weiterhin aus dem Leben von Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis). In den neuen Folgen wird vor allem das Leben der Protagonistin Carrie wieder einmal ordentlich auf den Kopf gestellt. Sie macht neue Erfahrungen und stößt dabei natürlich auch wieder auf einige Herausforderungen. „Wir alle leben in seliger Ahnungslosigkeit, während sich unser Leben bereits ändert“, hört man sie in den Trailer sagen. Aber auch bei Miranda scheint sich Einiges zu tun. Sie steht offenbar vor einem Wendepunkt in ihrem Leben. In dem Trailer beschreibt sie ihre künftigen Entscheidungen als entweder „epochal dämlich oder richtig befreiend“. Charlotte hingegen scheint bereits ihren Befreiungsschlag zu setzen. In dem Trailer erhält sie ein Jobangebot, das sie zum Nachdenken anregt.

Besonders spannend: Der Trailer enthüllt eine lang ersehnte „SATC“-Reunion. Denn: Carrie Bradshaws Ex Aiden kommt wieder zurück! Am Ende des Clips sieht man die Kolumnistin nämlich mit ihrem einstige Lover Aidan in einem Restaurant. Dieser äußert, dass es sich nicht anfühle, als seien zehn Jahre vergangen. Doch was ist nun mit Franklyn? Immerhin ließ sie sich im Staffelfinale zu einem leidenschaftlichen Kuss mit dem Podcast-Produzenten hinreißen. Entsteht in Staffel zwei vielleicht sogar ein neues Love-Triangle? Es bleibt spannend.

Kehrt Samantha Jones zurück?

Doch uns erwartet vielleicht sogar noch eine weitere große Überraschung: Zwar ist Schauspielerin Kim Cattrall in dem Trailer nicht zu sehen, sie soll aber in ihre Rolle als Samantha Jones zurückkehren. Denn laut Variety habe Cattrall einen kurzen Gastauftritt im Finale der zweiten Staffel. Inhaltlich soll diese Szene zeigen, dass Samantha weiterhin in London lebt und mit Carrie telefoniert. Wie genau diese lange ersehnte Reunion dann aussehen wird, erfahren wir dann ab 22. Juni, wenn die zweite Staffel „And Just Like That“ auf Sky startet.