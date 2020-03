Laut neuesten Informationen des SPIEGEL ist in Deutschland derzeit offenbar eine Antikörper-Studie in Vorbereitung, bei der man die Immunität der Bevölkerung testen will.

Dabei will man testen, wer bereits gegen das Coronavirus immun ist.

Deutschland: Studie soll testen, wer bereits immun ist

Dem deutschen SPIEGEL liegen laut Berichten derzeit Informationen vor, die eine geplante Coronavirus-Studie in Deutschland betreffen. Dabei wollen Forscher testen, wie viele Menschen bereits an Covid-18 erkrankt waren und dadurch immun gegen das Virus sind. Denn wer es bereits hatte, kann womöglich wieder ganz normal zur Arbeit gehen und ins öffentliche Leben zurückkehren.

Projekt noch nicht bewilligt

Laut SPIEGEL sei das Projekt bislang noch nicht offiziell bewilligt. Die Forscher hoffen allerdings, dass sie bereits ab April mit der Studie starten können. Man wolle dabei das Blut von mehr als 100.000 Studienteilnehmer auf Antikörper gegen das Coronavirus untersuchen. Die Studie soll von dem Epidemiologen Gérard Krause gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, Blutspendendiensten, der NAKO Gesundheitsstudie, dem Robert Koch-Institut und der Berliner Charité durchgeführt werden.

Um die Ausbreitung der Pandemie zu überwachen, sollen diese Tests regelmäßig durchgeführt werden, heißt es laut SPIEGEL. Damit will man nicht nur herausfinden, wie weit die Epidemie voranschreitet, sondern auch Rückschlüsse ziehen, wie viele Menschen das Virus tatsächlich tötet.

Die Ergebnisse sollen zudem bei Entscheidungen darüber, ob man Schulen und öffentliche Orte wieder öffnen kann, helfen. Erste Resultate könnten bereits Ende April vorliegen, heißt es.

Neuer Coronavirus-Test erkennt, ob man jemals infiziert war

Ein solcher Antikörper-Test wurde erst kürzlich von Forschern an der Icahn School of Medicine in New York entwickelt. Mit dem Test kann man erkennen, ob die Personen jemals mit dem Virus infiziert war. Bislang konnte man nur eine derzeitige Erkrankung feststellen.

Der neue Test kann demnach nachweisen, ob das Immunsystem jemals mit dem Coronavirus in Berührung gekommen ist. Und das ist vor allem für zwei Sachen wesentlich, nämlich für die Nachverfolgung von Infektionsketten und für Prognosen.

Der neue Corona-Test funktioniert ähnlich wie jener, den man bei HIV-Patienten verwendet. Bei beiden handelt es sich um einen sogenannten Antikörper-Test. Denn dabei überprüft man die Blutprobe auf Antikörper von Covid-19. Sind diese vorhanden, war der Patient erkrankt, auch wenn er beispielsweise keine Symptome hatte.

Das Bestimmen, ob jemand jemals infiziert war, mag unwichtig erscheinen, ist jedoch für das Erstellen von Prognosen und das Nachvollziehen von Infektionsketten essenziell. Nur so kann eine tatsächliche Anzahl von Infizierten ermittelt und dann beispielsweise eine Aussagekräfte Sterberate errechnet werden.