Manchen Menschen kann man es einfach nie recht machen. Ständig sind sie am Nörgeln und finden buchstäblich immer ein Haar in der Suppe. Das liegt zum Teil auch an ihrem Sternzeichen. Denn ihre Charaktereigenschaften führen dazu, dass sie an allem etwas auszusetzen haben.

Diese Tierkreiszeichen sind nur selten zufrieden und müssen immer wieder meckern.

Krebs

Der Krebs tendiert oft dazu, sich seiner schlechten Laune so richtig hinzugeben. Das macht sich besonders an seinem Nörgeln bemerkbar. Das Wetter ist zu schlecht, das Essen zu salzig oder die Schuhe drücken – wenn die Laune ins Negative driftet, dann gibt es für den Krebs kein Halten mehr. Ist das Sternzeichen in das Nörgel-Loch gefallen, ist es nur sehr schwer es dort wieder herauszuholen. Jeder Versuch von anderen ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.

Steinbock

Ein Steinbock, der mit dem falschen Fuß gestanden ist? Der kann zu einem regelrechten Albtraum werden. Dann kann er sich mit nichts und niemandem zufriedengeben. Für andere wird ein launischer Tag vom Steinbock zum Fauxpas-Hindernislauf. Eigentlich meint der Steinbock das auch gar nicht böse. Denn meistens merkt er nicht, dass er sich ständig beschwert und damit anderen manchmal das Leben schwer macht. Als Außenstehender sollte man in so einem Fall ganz offen und ehrlich sein und den Steinbock auf seine endlose Nörgelei hinweisen.

Jungfrau

Ihre perfektionistische Art kann andere manchmal buchstäblich in den Wahnsinn treiben. Auf der einen Seite macht ihr Perfektionismus sie besonders verantwortungsbewusst und gewissenhaft. Doch auf der anderen Seite kann sie damit andere auch regelrecht auf die Palme bringen, weil sie diesen Perfektionismus auch von anderen erwartet. Die Jungfrau muss einfach alles und jeden bewerten und ihren Senf dazugeben. Oft endet das in einer endlosen Nörgel-Tour, die einfach kein Ende haben will.