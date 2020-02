Wie ein Bericht eines chinesischen Mannes nun zeigt, ist es möglich, sein Bankkonto sogar im Schlaf zu füllen.

Der Mann startete nämlich einen Live-Stream und filmte sich dabei selbst, während er im Bett vor sich hin träumte. Am Ende verdiente er damit insgesamt 4000 US-Dollar.

Im Schlaf Geld verdienen: So funktioniert’s

Ein Bericht des Online-Portals 36rk verrät nun, wie durchs Schlafen ganz einfach und schnell viel Geld machen kann. So filmte sich ein chinesischer Mann zunächst während dem Schlafen, um herauszufinden, ob er schnarcht. Dabei nutzte er die chinesische App TikTok, mit der es unter anderem möglich ist, live zu streamen. Als er am nächsten Tag bemerkte, wie viele ihm während der Bettruhe zugesehen haben, war er sehr überrascht. Aus diesem Grund filmte er sich schließlich auch weiterhin beim Schlafen und streamte die Videos live im Netz. Die gestreamten Clips seines TikTok-Accounts, verfolgten insgesamt über 18,5 Millionen Zuschauer.

Livestream: Mann filmt sich beim Schlafen und verdient 4000 Dollar

Via TikTok erhielt der Mann für seine nächtlichen Übertragungen zudem virtuelle Geschenke im Wert von 10.000 Dollar von seinen Zusehern. Die Präsente der Nutzer können dabei auch in echtes Geld umgewandelt werden. Somit verdiente der Chinese durch seine Livestreams, die ihn beim Schlafen zeigten, schlussendlich 4000 Dollar. In einem neuen Video berichtet der Mann seinen Fans allerdings nun, dass er künftig nur noch ohne Zuschauer schlafen möchte. Denn er sei enttäuscht darüber, dass seine Kurvideos, die er normalerweise auf seinem Channel veröffentlicht, nicht so oft gesehen wurden, wie seine Livestreams aus dem Bett. Zudem halte er die ganze Aktion für sehr schlecht, da sie signalisiere, dass man mit solchen Tätigkeiten mehr verdiene, als mit harter Arbeit.