Dating ist nicht einfach. Denn nicht immer trifft man auf den perfekten Partner. Bei manchen glaubt man aber endlich, seinen Seelenverwandten gefunden zu haben, nur um nach einiger Zeit bitterlich enttäuscht zu werden.

Diese Warnsignale könnten aber darauf hindeuten, dass dein Partner einfach nicht gut genug für sich ist:

1. Er kritisiert dich ständig unterschwellig

Konstruktive Kritik ist immer willkommen, aber wenn er ununterbrochen etwas an dir auszusetzen hat, dann sollte er den Fehler vielleicht bei sich suchen. Wenn die negativen Kommentare noch dazu ganz subtil und unterschwellig in jedes Gespräch einfließen, solltest du vielleicht doch lieber die Reißleine ziehen.

2. Er stellt dir kontrollierende Fragen

Wo bist du? Mit wem bist du da? Hast du diesen einen Typ eigentlich mal wieder gesehen? Wieso hängst du ständig mit ihm ab? Dein Partner sollte sich definitiv für dein Leben interessieren, aber diese kontrollierenden Fragen zeugen wohl eher davon, dass er dir nicht vertraut. Er möchte dich kontrollieren und du musst ihm ständig sagen, wo und mit wem du dich aufhältst? Denk vielleicht über einen Schlussstrich nach.

3. Er schreibt dir nur, wenn ihm langweilig ist

Du weißt genau, wenn er dir schreibt, dann hat er vermutlich gerade nichts Besseres zu tun? Denn irgendwie meldet er sich nur, wenn ihm langweilig ist oder er gerade Lust auf Sex hat. Wenn sich dein Partner oder Date so verhält, ist er einfach nicht daran interessiert, einen anderen Menschen besser kennenzulernen. Vermutlich will er einfach nur jemanden bei sich haben, damit er nicht mit sich alleine sein muss. Wenn du dir aber etwas anderes erwartest, sollte du vielleicht überlegen, den Kontakt abzubrechen.

4. Du stehst an letzter Stelle

Du lässt immer alles liegen und stehen, um ihm in schlechten Zeiten beiseite zu stehen? Aber du selbst musst dich immer hinten anstellen, wenn du gerade etwas von ihm brauchst? Es ist in Ordnung, wenn ein Partner ab und zu seine Freunde priorisiert, doch wenn du bei ihm stets an letzter Stelle kommst, dann hast du definitiv etwas Besseres verdient.

5. Er kennt sich selbst nicht wirklich gut

Er hat keine Ambitionen und weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Irgendwie driftet ihr beide so dahin und während du dir für dein Leben Pläne machst, entwickelt sich dein Partner nicht weiter. Seine miese Laune lässt er dann auch immer an dir aus und er kann dir deinen Erfolg auch nicht gönnen? Wenn er sich selbst nicht wirklich gut kennt, sollte er auch nicht in einer Beziehung sein. Denn diese leidet nur darunter.