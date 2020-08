Ab September kommt eine neue Dating-Show auf TVNow. Bei “Ex on the Beach” müssen sich Singles zwischen einer neuen Liebe und ihrem Ex-Partner entscheiden.

Die neue Kuppel-Show läuft bereits ab 1. September auf TVNow.

Neue Show ab 1. September

Sich für den neuen Traummann entscheiden oder lieber zum Ex zurückgehen? Das ist das Konzept der neuen Kuppel-Show “Ex on the Beach”. Denn wie schon bei anderen Formaten wird auch hier der Mann fürs Leben auf einer wunderschönen Insel gesucht. Singles treffen sich dort und sind auf der Suche nach ihrem Traumpartner. Dabei gibt es allerdings ein Problem. Denn auch die Ex-Partner der Singles werden nach und nach an den Strand der Trauminsel gespült.

Neue Liebe oder zurück zum Ex?

Die Singles haben in dieser Dating-Show nicht nur die Qual der Wahl zwischen den anderen Kandidaten. Sondern sie müssen sich auch noch entscheiden, ob sie lieber eine neue Beziehung starten oder es nochmal mit dem Ex versuchen wollen. Das ist jedoch nicht das einzige Problem, der Singles. Denn nicht jeder Ex-Lover hat eine Versöhnung im Sinn. Manche sind nämlich eher auf Rache aus. Das verspricht auf jeden Fall viel Drama!

“Ex on the Beach” in Großbritannien

Diese Dating-Show kommt ursprünglich aus Großbritannien. Bereits seit elf Staffeln müssen sich Singles dort entscheiden, ob sie der alten Liebe noch eine Chance geben oder sich in ein neues Abenteuer stürzen wollen. Die Show hat dort mittlerweile unzählige Fans. Jetzt kommt sie auch in den deutschsprachigen Raum und wir sind schon ziemlich gespannt!