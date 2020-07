Nach “Die Bachelorette” und “Bachelor in Paradise” kommt jetzt in den USA ein neuer Ableger der Dating-Show. “Bachelor Senior” soll auch der älteren Generation zur großen Liebe verhelfen.

Wann genau die neue Show startet, ist noch unklar.

“Bachelor Senior”: Teilnehmer um die 65 Jahre

In den USA kommt jetzt eine neue Version der Dating-Show. Denn die Produzenten wollen auch älteren Menschen helfen, die große Liebe zu finden. Dieses Mal sollen Senioren bei der beliebten Dating-Show teilnehmen. Die Suche nach älteren Kandidaten startete schon im Jänner und laut dem US-Sender ABC haben sich bereits einige Interessierte für die Teilnahme angemeldet. “Einige dieser Casting-Interviews waren so rührend”, erklärte ABC-Vorstand Rob Mills gegenüber dem Variety Magazin. Die neuen Rosenkavaliere werden um die 65 Jahre sein. Sollte die Sendung erfolgreich laufen, stehen die Chancen gut, dass auch eine deutschsprachige Version kommt.

Neuer Ableger der beliebten Dating-Show

“Der Bachelor” ist in den USA extrem beliebt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es so viele Ableger der Dating-Show gibt. Von der weiblichen Version “Die Bachelorette” bis hin zu “Bachelor in Paradise” – die Reality-Show gibt es in allen möglichen Varianten. Deshalb arbeitet ABC-Sudios jetzt an der neuen Show “Bachelor Senior”. Darin sollen auch ältere Menschen die Chance auf echte Liebe bekommen. Auch bei der Originalversion der Dating-Show gibt es Neuigkeiten. Denn angeblich wird in der kommenden Staffel erstmalig ein afroamerikanischer Rosenkavalier seine Dating-Qualitäten unter Beweis stellen.

Starttermin wegen Corona verschoben

Eigentlich hätte die neue Show schon im Herbst ausgestrahlt werden sollen. Doch die Corona-Krise hat diesem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen der Maßnahmen wurde der Termin verschoben. Wann genau “Bachelor Senior” kommen soll, ist noch nicht bekannt.