Das Leben ist wie eine Zugfahrt mit all den Haltestellen, Umwegen und Unglücken. • • Wir steigen ein, treffen unsere Eltern und denken, dass sie immer mit uns reisen, aber an irgendeiner Haltestelle werden sie aussteigen und wir müssen unsere Reise ohne sie fortsetzen.💔 Doch es werden viele Passagiere in den Zug steigen, unsere Geschwister, Cousins, Freunde, sogar die Liebe unseres Lebens.❤️ Viele werden aussteigen und eine große Leere hinterlassen. Bei anderen werden wir gar nicht merken, dass sie ausgestiegen sind.👋 • Es ist eine Reise voller Freuden, Leid, Begrüßungen und Abschieden. • Die Herausforderung besteht darin: Zu jedem eine gute Beziehung zu haben. • Das große Rätsel ist: Wir wissen nie, an welcher Haltestelle wir aussteigen müssen. Deshalb müssen wir leben, lieben, verzeihen und immer das Beste geben!❤️🙏Denn, wenn der Moment gekommen ist, wo wir aussteigen müssen und unser Platz leer ist, sollen nur schöne Gedanken an uns bleiben und für immer im Zug des Lebens weiterreisen. 🍀 • Ich wünsche dir, dass deine Reise jeden Tag schöner wird, du immer Liebe , Gesundheit, Erfolg und Geld und Glück im Gepäck hast.🍀 • Vielen Dank an euch Passagiere, im Zug meines Lebens!❤️ • • #truewords #love #travel #trainofmylife #moments #thankful #mood #positivevibes #youliveonlyonce #teamchethrin #lovemycommunity💕