Manchmal läuft das Leben einfach nicht rund. Dagegen sind wir oft machtlos. Was uns dabei helfen kann: viel Liebe von Personen, die wir besonders schätzen. Besonders drei Sternzeichen brauchen diesen Support jetzt.

Welche das sind, lest ihr hier.

Widder

Auch wenn der Widder so wirkt, als könnte ihn kaum etwas erschüttern, hat er dennoch eine sehr softe Seite. Die kommt aktuell öfter zum Vorschein, als ihm lieb ist. Denn der Widder kämpft gerade mit Gedanken, die sich um Selbstzweifel und sein Können drehen. Ist er gut genug? Was kann er besser machen? Ist das, was er bisher gemacht hat, überhaupt das Richtige für ihn? Jetzt hilft nur eines: seine Familie! Denn die gibt dem Sternzeichen Kraft und viel Liebe. Dadurch findet der Widder neue Energie und vor allem neuen Mut, damit er die schwierige Zeit einfacher übersteht.

Jungfrau

Die Jungfrau leidet aktuell unter heftigem Liebeskummer. Herzschmerz-Filme und Break-up-Songs, die sich das Sternzeichen gerade nonstop gibt, machen die Sache nicht gerade besser. Was aber helfen könnte: der Support aus dem Freundeskreis. Denn bisher hat das der Jungfrau immer dabei geholfen, wieder aufzustehen und weiterzumachen. In diesem Fall ist auch die Liebe super wichtig, die die BFFs der Jungfrau für sie übrig haben. Auch ein bisschen Ablenkung kann gerade nicht schaden. Wie wäre es mit einem Girlstrip oder einem kleinen Abenteuer in der Gruppe?

Skorpion

Für den Skorpion könnte es zur Zeit ein bisschen besser laufen. Denn ihn beschäftigt ein Thema aus seiner Vergangenheit, das immer mal wieder zum Vorschein kommt. Jetzt ist es wieder so weit. Am liebsten würde sich das Tierkreiszeichen zuhause einmummeln und sich ein paar Tage einfach nicht aus dem Bett bewegen – inklusive liebster Netflix-Serie! Doch das Umfeld des Skorpions weiß: das, was er jetzt dringend braucht, ist ganz viel Liebe. Und die soll er auch bekommen. Denn mit dieser warmen Ablenkung verblassen auch die Geister aus der Vergangenheit mit der Zeit.