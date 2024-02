Der Frühling steht vor der Tür und damit für einige auch eine große Portion Schmetterlinge im Bauch. Denn: die einen oder anderen werden sich im März verlieben. Zwischen welchen Sternzeichen-Duos es bald funken wird, lest ihr hier.

Amors Pfeil trifft präzise!

Widder und Wassermann

Widder und Wassermänner treffen im März durch eine zufällige Begegnung aufeinander. Was zuerst wie ein belangloses Treffen erscheint, wird bald zu einer Fügung des Schicksals. Denn die beiden Tierkreiszeichen verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Während Widder impulsiv und hartnäckig sind, sind Wassermänner für ihr kreatives Chaos und ihren Drang nach Freiheit bekannt. In einer Beziehung ergänzen sich die beiden allerdings optimal. Damit sich hier niemand selbst sabotiert, sollte man das, was gerade passiert, manchmal einfach nicht hinterfragen. Denn die Hauptsache ist doch, dass man glücklich ist.

Zwillinge und Waage

Unverhofft kommt oft: das erfahren sowohl Zwillinge als auch Waagen im kommenden März. Denn auch, wenn sie schon länger Kontakt hatten, scheint der Funke erst jetzt richtig übergesprungen zu sein. Schmetterlinge im Bauch des Sternzeichen-Duos verraten, dass es sich dabei um eine tiefgehende Verbindung handelt. Die beiden sind daher der beste Beweis dafür, dass aus Freundschaft auch Liebe werden kann. Jetzt heißt es: fallen lassen und genießen. Denn die Phase der rosaroten Brille kann auch richtig schön sein.

Krebs und Löwe

Krebse spüren im März eine außergewöhnliche Anziehung zu Löwen. Das Charismatische und teilweise auch Verbotene wirkt auf das sensible Sternzeichen überaus verlockend. Da ist es auch kein Wunder, dass der Krebs auf die Flirtversuche des Löwen einsteigt. Die innere Sorge, dass der Krebs dabei verletzt werden könnte, wird sich schon bald in Luft auflösen. Denn der Löwe beweist ihm auf seine ganz eigene Art, dass er es tatsächlich ernst meint. Damit steht dem Liebesglück des Sternzeichen-Duos nichts mehr im Weg.