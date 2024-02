Jeder, dessen Herz schon einmal gebrochen wurde, weiß, wie schmerzhaft das ist. Man möchte nichts, außer sich in seinem Selbstmitleid zu suhlen. Und manchmal ist der Schmerz so tiefsitzend, dass er sehr lange anhält – vielleicht sogar ewig.

Krank vor Liebe zu sein, kann auch in eine tödliche Richtung gehen. Denn eine Trennung kann nicht nur vorübergehende Trauer auslösen, sondern auch krank machen. Laut Experten darf das jedoch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Liebeskummer kann, in den äußersten Fällen, tödlich sein. Das meint zumindest Günter H. Seidlerein, Facharzt für Psychotherapie und Professor an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg.

Liebeskummer: Symptome gleichen einer Depression

Experten raten dazu, dass der Schmerz nach einer Trennung nicht unterschätzt werden darf. Denn wenn man die andere Person richtig geliebt hat und es auch noch immer tut, dann kann Liebeskummer zwei Jahre anhalten. Oder aber sogar so lange, wie das gesamte Leben dauert. Viele gehen davon aus, dass der Schmerz irgendwann von alleine weggeht. Experten wissen, dass das kein guter Zugang ist. Auch nicht, wenn sich Betroffene in die nächste Beziehung stürzen.

Dass die Symptome von Liebeskummer einer Depression gleichen, wissen die wenigsten. Neben Appetitlosigkeit kann es auch dazu kommen, dass man das Gefühl hat, keinerlei Perspektiven mehr zu haben. Man schläft viel weniger, ist ständig niedergeschlagen und hat keine Lust sein Bett zu verlassen.

Praxis für Menschen, die an Liebeskummer leiden

Für die Leute, die gar nicht mit ihrer Trennung zu recht kommen, gibt es einen Ort, der ihnen dabei hilft. Eine Liebeskummer- Praxis, in der Menschen lernen, mit ihrem Schmerz umzugehen.

Elena Sohn, Betreiberin der Praxis, empfängt Menschen, die meistens im Alter zwischen 30 und 40 sind. Aber auch Patienten über 70 betreut sie. Man erkennt schnell, dass es kein Alter gibt, in dem man für Liebeskummer zu alt ist. Es trifft irgendwann jeden – zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit. Elena Sohn erzählt, dass auch Menschen zu ihr kommen, die aus Ehen, die ihnen nicht gut getan haben, ausgebrochen sind. Und sich erst, nachdem sie das geschafft haben, neu und erstmals richtig verliebt haben. Wenn solch eine Beziehung dann in die Brüche geht, ist das besonders schwer erträglich.

Broken- Heart Syndrom

In manchen Fällen leiden Menschen so sehr unter ihrem Liebeskummer, dass ihr Herz beginnt zu streiken. Ein akutes Herzversagen kann vorkommen, das durch großen, emotionalen Stress ausgelöst wurde. Einen Namen hat dieses Phänomen auch: Broken Heart Syndrom. Im schlimmsten Fall der Fälle kann es passieren, dass Betroffene daran sterben.

via GIPHY