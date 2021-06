Lange haben wir (secret Upper East Siders) sehnsüchtig darauf gewartet, aber jetzt ist er da: Der offizielle Trailer von Gossip Girl. Und es sieht ganz so aus, als könnte er unsere hohen Erwartungen erfüllen. Am 8. Juli ist Serienstart und wir können es kaum erwarten!

Gossip Girl ohne Blair, Chuck, Serena, Dan und Nate? Wir haben uns auch gefürchtet, dass das in die Hose gehen könnte. Aber der Trailer sieht vielversprechender aus als gedacht! (*screaming intensifies*)

Das verrät der Gossip Girl Trailer über das Reboot

Alles beginnt auf den ikonischen Stufen des Metropolitan Museum of Art. Erinnert ihr euch noch daran, dass sich niemand oberhalb von Blair Waldorf hinsetzen durfte? Genau dort sitzen die neuen Protagonisten des Reboots gleich am Anfag des Trailers und treffen zum ersten Mal auf den neuen “Dan“. Im Reboot ist der neue “Dan” aka “Lonely Boy” ein Mädchen namens Zoya, die von der eingeschworenen Clique Akeno, Otto, Audrey, Max, Luna, Monet und Julien im Trailer sofort kritisch gemustert wird. Julien (vielleicht die neue Blair?) schreitet mit ihrer einnehmenden Erscheinung die Stufen zu Zoya hinunter und lädt sie ein, den Abend mit ihrer Clique zu verbringen. Und schon kündigt sich das Drama an – was uns natürlich unheimlich freut. Denn die Neue bringt das Gleichgewicht auf der Schule mächtig ins Wanken. Unter anderem, weil offenbar Juliens Freund Otto großen Gefallen an ihr zu haben scheint. OH JA, wir wollen Drama Baby, Drama!

Instagram ist der neue Gossip Girl Blog

Der Trailer zeigt uns alles, was wir sehen wollen: Freundschaften, Intrigen, Style und allen voran Gossip. Der Gossip wird diesmal aber nicht über einen Blog namens Gossip Girl unter die Upper East Siders gebracht, sondern über einen Instagram Account verbreitet. Das macht das Ganze noch viel realer. Wie das aussieht, verrät uns der aktuelle Gossip Girl Account. Noch können wir nicht viel damit anfangen, vielleicht brauchen wir dafür noch die ein oder andere Folge.

Deswegen ist der Trailer so vielversprechend

Nicht nur transportiert der neue Trailer die Idee von Gossip Girl in die 2020er, sondern überrascht auch noch mit vielen weiteren nicen Details. Queere Beziehungen sind zum Glück kein Tabu mehr und außerdem wird Instagram die neue Plattform sein auf der Gossip Girl ihr Unwesen treibt und das macht die Story für uns noch viel nahbarer. Was sich zum Glück nicht geändert hat, ist die Rückkehr der ikonischen Stimme aus dem Off. Wir können es kaum erwarten, was ist mit euch? 😉