Der beliebte Urlauberort Lignano impft jetzt Touristen. Am 22. und 23. Juni bekommen über 1.000 Urlauber ihre erste oder zweite Dosis. Damit will das Land dafür sorgen, dass Reisende nicht durch Impftermine in ihrer Heimat daran gehindert werden, in Italien Urlaub zu machen.

Und auch weitere Orte wie Grado und Tarvis machen die Immunisierung von Urlaubern möglich.

Lignano impft Urlauber

Wer aktuell Sehnsucht nach Sonne und Meer verspürt, aber aufgrund eines ausständigen Impftermins noch keinen Urlaub buchen möchte, könnte es mal mit Italien probieren. Denn der beliebte Urlauberort an der Adria, Lignano Sabbiadoro, startet jetzt mit der Impfung von Touristen. Damit will das Land verhindern, dass Urlauber ihre Reise stornieren oder frühzeitig abbrechen, um sich dann in ihrem Heimatort impfen zu lassen.

Am 22. und 23. Juni ist es so weit: Über 1.000 Touristen bekommen in Lignano ihre ersten oder bereits zweite Impfdosis. Die Immunisierung findet in der kommunalen Sporthalle des Badeortes statt, die kurzerhand zu einem Impfzentrum umfunktioniert wurde. Das gab die friaulische Gesundheitsbehörde jetzt bekannt. Und auch andere Urlaubsortschaften, wie etwa Grado und Tarvis sollen schon sehr bald mit dem Impfen von Touristen beginnen.

Vorsicht bei Anerkennung!

In Italien bekommen täglich eine halbe Million Menschen ihre Corona-Impfungen. Auch im Sommer will das Land die Impfkampagne nicht unterbrechen und ermöglicht deshalb auch Italienern, dass sie sich außerhalb ihres Wohnortes impfen lassen können. Dazu zählen eben auch Personen aus dem Ausland. Doch während die Einheimischen keine Probleme mit einer Anerkennung der Impfung haben dürften, könnte das bei Touristen aus anderen Ländern schon anders aussehen.

Denn italienische Ärzte sollen keinen Zugriff auf das österreichische Impfsystem haben und somit auch keine Immunisierung eintragen können. Daher kann es auch passieren, dass Impfungen aus Lignano in Österreich nicht anerkannt werden. Also besser erstmal gründlich informieren, bevor man den Impftermin im eigenen Land storniert und nach Italien ausweicht.