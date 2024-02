Vor allem Menschen mit langen Haaren kennen es: Kaum geht man mit offenen Haaren schlafen, sind am nächsten Tag die Haare meistens verfilzt und verknotet. Und genau aus diesem Grund brauchen wir die richtigen Schlaf-Frisuren, die unsere Haare über Nacht schonen.

Wir verraten euch, welche Frisuren sich am besten zum Schlafen eignen!

So solltest du deine Haare in der Nacht tragen

Mit offenen Haaren schlafen zu gehen kann vor allem für Menschen mit langen Haaren zur Qual werden. Entweder sind sie am nächsten Tag verfilzt, verknotet oder sie stehen einfach nur komisch ab -awesome! Das muss aber nicht sein: denn mit den richtigen Schlaf-Frisuren können wir unsere Haare über Nacht schonen. Welche das sind, verraten wir euch hier:

1. Geflochtene Haare zum Schlafen

Wenn ihr euren Haaren über Nacht einen Gefallen tun möchtet dann flechtet sie! Flechtfrisuren bieten sich bestens zum Schlafen an: Sie schonen eure Haare sowie die Kopfhaut und sorgen dafür, dass sie nicht strapaziert werden. Wählt für diese Frisur aber schonende Haarbänder statt Haargummis mit Metall-Einsatz und achtet unbedingt darauf, euren Zopf nicht zu fest zu flechten. Das beste an dieser Frisur: Ihr könnt am nächsten Tag euer Zopfgummis lösen, euer Haar durchschütteln mit ein bisschen Haarschaum aufpeppen -und schon könnt ihr mit eurem Wavy-Hair in den Tag starten. Zwei Fliegen mit einer Klappe also! 😉

2. Lockerer High Bun

Für diejenigen, die nicht flechten können oder sich damit nicht plagen wollen, haben wir eine andere Schlaf-Frisur bereit: der lockere High Bun! Diese Nachtfrisur ist easy und schnell gemacht. Mit dieser Frisur verhindert ihr, dass sich eure Haare über Nacht verknoten oder verfilzen. Es gibt aber einige Dinge die auch hier wieder zu beachten sind: Versucht euren Bun so gut es geht locker und oben zu binden. Außerdem solltet ihr auf jeden Fall auf Haarnadeln, sowie Haargummis mit Metall-Einsatz verzichten. Diese können euren Haaren schaden und super unangenehm beim Schlafen sein!

3. Low Sock Ponytail

Diese Schlaf-Frisur ist vor allem auf Tiktok beliebt! Alles was ihr dafür braucht ist eine Socke. Wie das funktionieren soll? Wir erklären es euch: Zunächst schafft ihr euch eine Socke an, am besten eine flauschige. Diese zieht ihr dann über eine Hand, nehmt eure Haare danach zusammen und zieht mit eurer anderen Hand die Socke über eure Haare. That’s basically it! Mit dieser Frisur schützt ihr eure Haare über Nacht vor Reibungen.