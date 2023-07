Die Anschuldigungen gegen Jonah Hill mehren sich. Nachdem seine Ex-Freundin alte Textnachrichten des Schauspielers teilte und so auf sein kontrollierendes Verhalten aufmerksam machen wollte, meldet sich jetzt eine weitere Person: „Zoey 101“-Star Alexa Nikolas.

Sie behauptet, dass Jonah Hill sie belästigt hat.

Kinderstar wirft Jonah Hill Missbrauch vor

Alexa Nikolas ist wohl vielen noch als Nicole aus der Teenie-Serie „Zoey 101“ bekannt. Damals spielte sie in zahlreichen Filmen und Serien mit und gehörte zu den bekannten Kinderstar der Zeit. Wie traumatisch diese Phase ihres Lebens aber war und wie düster es hinter den Kulissen immer wieder zugeht, erklärt die 31-Jährige heute immer wieder. In der Vergangenheit warf sie etwa Nickelodeon-Boss Dan Schneider Missbrauch vor und beschrieb Setzustände, die sie bis heute traumatisieren. In einer neuen Reihe an Tweets will sie jetzt weitere Missstände in Hollywood aufdecken und erhebt schwere Vorwürfe gegen Schauspieler Jonah Hill.

Zur Erinnerung: Hill steht gerade international in der Kritik, nachdem seine Ex-Freundin Sarah Brady alte Textnachrichten von ihm geteilt hat. Diese zeigen ein sehr kontrollierendes und toxisches Verhalten des Schauspielers. Er bestand etwa darauf, dass die Surflehrerin Bikini-Fotos von ihrem Instagram-Profil löscht „Dies ist eine Warnung an alle Frauen. Wenn dein Partner so mit dir redet, mach einen Fluchtplan. Ruft mich an, wenn ihr ein offenes Ohr braucht“, schließt Sarah Brady ihren Post.

Mit dem Posten der Nachrichten löste Sarah eine Welle der Empörung und des Entsetzen aus; Hill wurde von zahlreichen Medien und Social-Media-User:innen für sein Verhalten kritisiert. Für Alexa Nikolas waren die Posts ein Anstoß, ihre eigenen Erfahrungen mit dem Schauspieler zu teilen. Konkret erzählt Alexa von einer Hausparty, zu der sie mit 16 Jahren eingeladen wurde. Jonah Hill war damals 24.

„Ich war so entsetzt, dass ich ihn von mir stieß und ins Haus rannte.“

Die Party war demnach im Haus von Schauspieler Justin Long; Jonah Hill war ebenfalls zu Gast und Alexa und er kamen ins Gespräch. „Wir waren alle ziemlich betrunken, denn natürlich haben die Predator uns Minderjährige mit einem Haufen Alkohol gefüttert“, erinnert sich die junge Frau. Sie bat Jonah dann um eine Zigarette, woraufhin er antwortete, dass sie mit ihm zu seinem Auto gehen müsse, um eine zu bekommen. Denn seine Zigaretten seien draußen und er wolle nicht alleine gehen. „Es schien mir kein allzu großer Aufwand zu sein also vertraute ich ihm“, so Alexa. „Ich ging nach draußen und holte die Zigaretten von seinem Vordersitz.“ Dass Jonah ihr die Zigaretten nicht gereicht hat, empfindet sie damals als seltsam. Als sie ihn darauf ansprechen will, folgt aber der Schock.

He was sleeping *aka assaulting a minor* a friend of mine that was also 16 or 17. Anyways. #JonahHill came over at some point and we were all pretty wasted because of course the predators were feeding us minors a bunch of alcohol. — Alexa Nikolas (@alexanikolas__) July 9, 2023

„Als wir zurück zur Tür gingen, fragte ich ihn danach und er sagte nichts, sondern stieß mich an die Tür und schob mir seine Zunge in den Hals“, erzählt die 31-Jährige. „Ich war so entsetzt, dass ich ihn von mir stieß und ins Haus rannte.“ Im Gespräch mit „Insider“ verdeutlicht die Schauspielerin dann noch ihre Vorwürfe. Denn sie behauptet, dass Jonah Hill und Justin Long bei der besagten Party sie und ihre Freundin – die einzigen anwesenden Minderjährigen – bewusst mit Alkohol versorgt haben. „Es ging nicht nur darum, dass ich eine Minderjährige war, die auf dieser Party nüchtern belästigt wurde“, so Alexa. „Ich war eine Minderjährige, die belästigt wurde, während sie mich betrunken machten, und wir alle wissen, was passiert, wenn man betrunken ist.“ Eines will sie abschließend klarstellen: „Ich wurde in dieser Nacht nicht vergewaltigt, aber ich wurde sexuell missbraucht. […] Es war ein Verbrechen, was er getan hat.“

Jonah Hill verteidigt sich

Jonah Hill hat sich zu den Anschuldigungen mittlerweile geäußert. Ein Anwalt des Schauspielers nennt die Anschuldigungen gegenüber „Deadline“ eine „komplette Erfindung“ und betont, dass der Vorfall „nie passiert ist“. Stattdessen behauptet er, Alexa sei eine „nachweislich unzuverlässige Quelle“. Er bezeichnet sie als „Serienanklägerin, die verschiedene Anschuldigungen gegen mehrere Männer in der Unterhaltungsindustrie erhoben hat.“ Auch der Vertreter von Justin Long betont, dass der Schauspieler über einen derartigen Vorfall nichts wisse.

Erklärungen, gegen die sich die 31-Jährige prompt auf Twitter wehrt. Denn in einem Post betont sie abschließend: „Ich bin eine mehrfache Überlebende, und ich bin leider nicht die Einzige. Sexistische Menschen werden mich weder einschüchtern noch beschämen, wenn ich mich nicht nur meinen Traumata stelle, sondern sie auch teile, in der Hoffnung, diesen schmerzhaften Kreislauf der Zeit zu beenden.“