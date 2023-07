Jonah Hill und die Surflehrerin Sarah Brady waren fast ein Jahr lang ein Paar, bevor sie sich im Sommer 2022 trennten. Jetzt postete die Surferin Screenshots eines SMS-Verlaufs aus dem Jahr 2021, die beweisen sollen, wie Hill sie manipuliert habe. Auf Instagram bezeichnet sie den Schauspieler als „narzisstischen Frauenfeind“.

Die Geschichte geht jetzt viral und wird im Netz gerade heiß diskutiert.

Jonah Hill: Ex-Freundin teilt alten Chat-Verlauf

Im August 2021 machten die Surflehrerin Sarah Brady und der Schauspieler Jonah Hill ihre Liebe öffentlich. Doch bereits ein Jahr später war die Romanze auch schon wieder vorbei. Bis jetzt haben sich weder der Schauspieler, noch die Surferin öffentlich zu der Trennung geäußert. Generell hielten sie auch ihre Partnerschaft privat. Doch nun verrät Sarah in ihrer Instagram-Story erstmals Details über ihre Beziehung mit Jonah und diese sorgen für mächtig Aufsehen!

Die Surferin teilte kürzlich einen alten Chatverlauf zwischen ihr und dem Schauspieler. Die Konversation fand offenbar vor dem Dating statt. Zu ihrer Story schreibt sie gleich zu Beginn: „Dies ist eine Warnung an alle Frauen. Wenn dein Partner so mit dir redet, mach einen Fluchtplan. Ruft mich an, wenn ihr ein offenes Ohr braucht“. Der Grund für Sarahs Warnung: Der Schauspieler habe sie vor der Beziehung angeblich aufgefordert, viele Surf-Fotos und auch einige andere Aufnahmen von ihrem Profil zu entfernen. Darunter zum Beispiel auch ein Foto, das die Surferin in einem Rock und Crop Top zeigt. „Wiederbelebung eines Bildes, das ich im Auftrag eines narzisstischen Frauenfeindes gelöscht habe.“, schreibt sie dazu.

Sarah sei seiner „Bitte“ nachgekommen und löschte daraufhin offenbar die betreffenden Aufnahmen. „Ich habe sie entfernt, das Video noch nicht, es ist mein bestes Surfvideo“, informierte sie ihn. „Würdest du dich besser fühlen, wenn das Titelbild anders wäre? Gibt es noch mehr spezifische Bilder, die dich stören?“, worauf Jonah antwortete: „Ja. Eines, das nicht deinen Hintern in einem Tanga zeigt.“ Sie wiederum schrieb daraufhin: „Das ist zwar kein Tanga, aber okay“.

Schauspieler machte Sarah Brady angeblich Vorschriften

Der Schauspieler teilte ihr angeblich dann noch mit, dass das Entfernen der Pics zwar „ein guter Anfang“ sei, aber sie anscheinend seinen Standpunkt noch nicht verstanden habe. Er betonte jedoch auch, dass es nicht seine Aufgabe sei, sie zu belehren. Schließlich habe Jonah seine Grenzen klar kommuniziert, er erwähnte noch weiter: „Du weigerst dich, einige davon loszulassen, und das hast du deutlich gemacht. Ich hoffe, es macht dich glücklich.“

In einer weiteren Message soll er dann außerdem nochmals seine „Regeln“ für ihre Beziehung zusammengefasst haben: „Schlicht und einfach. Wenn du es brauchst: Mit Männern zu surfen. Grenzenlose, unangemessene Freundschaften mit Männern zu pflegen. Zu modeln. Bilder von dir im Badeanzug zu posten. Sexuelle Bilder zu posten. […] Dann bin ich nicht der richtige Partner für dich.“

Netz ist entsetzt

Die Enthüllungen der Surferin sorgen bei vielen Fans des Schauspielers für Entsetzen. Und vor allem auf Tiktok wird das Thema gerade heiß diskutiert. Eine Userin kommentiert zum Beispiel zu einem viralen Clip: „Bevor sie zusammen waren, hat er noch all ihre Fotos und Videos geliked und war offensichtlich begeistert! Hier geht es nur um Kontrolle! Er nennt es ‚Regeln für die Beziehung‘, doch es geht nur darum, die Frau zu kontrollieren. Er will Macht.“

Eine andere Nutzerin schreibt: „Gaslighting vom Feinsten. Echt traurig!“ Gaslighting ist eine Form des emotionalen Missbrauchs. durch die Personen gezielt desorientiert, manipuliert und verunsichert werden. Der Schauspieler selbst hat sich noch nicht zu den Vorwürfen seiner Ex geäußert.