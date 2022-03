Zwischen manchen Menschen fliegen in einer Beziehung ständig die Fetzen. Ihre Liebe steht im wahrsten Sinne des Wortes einfach unter keinem guten Stern. Das führt dazu, dass eine Liebesbeziehung zwischen ihnen schnell wieder ein Ende findet. Das kann zum Teil auch an den Charaktereigenschaften ihrer Sternzeichen liegen.

Beziehungen zwischen diesen Tierkreiszeichen sind relativ schnell wieder vorbei.

Wassermann & Widder

Der Wassermann und der Widder sind in einer Beziehung wie Eis und Feuer. Beide können nur sehr schwer Kompromisse eingehen, weshalb kleinere Konflikte immer wieder unnötig eskalieren. Niemand von beiden kann aus falschem Stolz auch nur einen Schritt auf den anderen zugehen. Zudem sind beide Sternzeichen sehr dominant und können sich für ihren Partner oder ihre Partnerin kaum zurücknehmen. Eine Partnerschaft zwischen dem Wassermann und dem Widder ist deshalb sehr häufig aufgrund ihres hitzigen Charakters zum Scheitern verurteilt.

Fische & Löwe

Der Fisch ist ein sehr emotionales und gefühlvolles Tierkreiszeichen. Immer wieder sucht er nach Liebesbeweisen und braucht besonders viel Aufmerksamkeit. Das kann ihm der freiheitsliebende Löwe einfach nicht bieten. Denn der braucht großen Freiraum und fühlt sich vom Fisch sehr schnell eingeengt. Beim Fisch sucht der Löwe deshalb trotz Liebe zunehmend das Weite, was den Fisch frustriert zurücklässt. Das Beziehungsende zwischen dem Paar endet meistens im Streit, denn weder der eine noch der andere ist in der Lage, die Bedürfnisse seines Partners bzw. seiner Partnerin zu erfüllen.

Zwilling & Skorpion

Der gesellige Zwilling triggert durch seine offene Art ständig die Eifersucht des Skorpions. Denn der Zwilling versteht sich gefühlt mit jedem Menschen. Doch der Skorpion sieht überall nur Gefahr und Bedrohung für seine Beziehung. Der Skorpion ist nämlich ziemlich besitzergreifend, und gleichzeitig will sich der Zwilling nicht zurückhalten lassen. Schließlich ist es sein gutes Recht, alle Leute zu treffen, die er sehen will. Die ständige Eifersucht und das fehlende Vertrauen des Skorpions führen beim Zwilling mit der Zeit zu so großer Wut, dass er aus Trotz sogar noch mehr Eifersucht provozieren will. Dann trifft er sich erst recht mit Personen, die die Eifersucht des Skorpions triggern. Ein Teufelskreis, aus dem meist nur eine Trennung heraus führt.